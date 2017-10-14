Артур Джанибекян: в основе всего люди с горящими глазами

Основатель и генеральный продюсер Comedy Club Production, генеральный директор телеканалов ТНТ и Матч ТВ, руководитель субхолдинга развлекательных телеканалов «Газпром Медиа Холдинга» Артур Джанибекян 13 октября провел в школе «Айб» мастер-класс на тему «Чего не делать в бизнесе и почему» в рамках проекта «Формула успеха».



Проект совместно реализуется образовательным фондом «Айб» и Ереван «Продашкн» и является серией бесплатных мастер-классов известных и успешных людей.



Артур Джанибекян представил пять ключей к успеху в предпринимательской и бизнес-среде.



Правильный партнер



Первый и самый основной вопрос: кто должен быть вашим партнером и какими навыками должен обладать тот человек, который вместе с вами вступит на этот путь?



Первое: быть носителем единой философии и системы ценностей. Вы не можете заниматься бизнесом с человеком, с кем у вас нет общей миссии и стремлений. Следующим важным обстоятельством является то, что ваш партнер должен быть сильнее вас: это преумножает ваши возможности.



Ваша специальность и навыки должны быть отличны от специальности и навыков вашего партнера, чтобы в рамках одного бизнеса вы не занимались одним и тем же делом. Иначе вы закладываете мину в основу ваших отношений. Бизнес должен планироваться на долгие годы, и за это время у вас может возникнуть конфликт с партнером, если ваши функции будут дублироваться.



Артур Джанибекян Фото: Yerevan Productions

Выбор людей

Выбор или направление деятельности

Артур Джанибекян Фото: Yerevan Productions

Масштаб бизнеса и интернет

Духовная составляющая