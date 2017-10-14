Артур Джанибекян: в основе всего люди с горящими глазами

Основатель и генеральный продюсер Comedy Club Production, генеральный директор телеканалов ТНТ и Матч ТВ, руководитель субхолдинга развлекательных телеканалов «Газпром Медиа Холдинга» Артур Джанибекян 13 октября провел в школе «Айб» мастер-класс на тему «Чего не делать в бизнесе и почему» в рамках проекта «Формула успеха».
Проект совместно реализуется образовательным фондом «Айб» и Ереван «Продашкн» и является серией бесплатных мастер-классов известных и успешных людей.
Артур Джанибекян представил пять ключей к успеху в предпринимательской и бизнес-среде.
Правильный партнер
Первый и самый основной вопрос: кто должен быть вашим партнером и какими навыками должен обладать тот человек, который вместе с вами вступит на этот путь?
Первое: быть носителем единой философии и системы ценностей. Вы не можете заниматься бизнесом с человеком, с кем у вас нет общей миссии и стремлений. Следующим важным обстоятельством является то, что ваш партнер должен быть сильнее вас: это преумножает ваши возможности.
Ваша специальность и навыки должны быть отличны от специальности и навыков вашего партнера, чтобы в рамках одного бизнеса вы не занимались одним и тем же делом. Иначе вы закладываете мину в основу ваших отношений. Бизнес должен планироваться на долгие годы, и за это время у вас может возникнуть конфликт с партнером, если ваши функции будут дублироваться.
Фото: Yerevan Productions
Конечно, бывают исключения. У вас с партнером должно быть общее стремление достичь успеха. Если вы - начинающий 19-летний специалист и начинаете какое-либо дело, а ваш партнер – состоявшийся человек, у которого уже есть другой бизнес, вести с ним непосредственную деятельность будет сложно. Ваши силы и желания будут разными, и это фактор риска.
Выбор людей
В основу всего надо ставить человека. Его глаза должны гореть, он должен быть профессионалом, уметь выполнять поставленные перед ним задачи, но помимо этого, у него должно быть нечто, что отличает его от других. Каким-то образом он должен суметь завоевать ваше доверие. Вы должны чувствовать, что можете доверять этому человеку. Мы говорим о бизнесе, в основе которого лежат математика и точные расчеты, но, тем не менее, доверие очень важно.
Доверьтесь своей интуиции. Если вы ставите человека в основу процесса и понимаете, что он сможет решать поставленные перед ним задачи, это значит, что он действительно сможет. Если не будет вашего доверия, все его навыки будут равносильны нулю. В основу нужно ставить человека, а не цену, профессиональный уровень, несмотря на то, что все это необходимо учитывать.
Нужно доверять, бороться и желать лучшего. С момента принятия решения о работе с партнером, вы не имеете права говорить, что что-либо, сделанное им, неверно. Создание подобной энергетики не приносит пользы. Конечно, все мы люди, у всех из нас возникают многочисленные проблемы. Но надо бороться, решать их, а не осуждать контрагента или того, кто его выбрал.
Выбор или направление деятельности
Надо сделать нечто, что не имеет аналогов в мире. Поверьте, вы сможете сделать это. Многие считают, что все, кроме них самих, являются сильными людьми, придумывающими важные идеи. Почему ты не этот человек? Что было у Стива Джобса, чего нет у тебя? В дальнейшем выясняется, что именно у него было, но ведь вы не знаете, есть ли у вас это или нет? Безусловно, очень важна страна, в которой родился носитель данной идеи, и образование, которое он получил.
Фото: Yerevan Productions
Нужно попытаться выбрать деятельность, до которой вы додумались первым. Верьте в свои силы. Дело не только в амбициях. У новых идей нет конкурентов. До появления конкурентов вы монополист. Выбирая деятельность, вы обязаны провести широкомасштабное исследование, в которое необходимо вложить как можно больше ресурсов. Эти ресурсные расходы приводят к тому, что вы кристаллизируете свои мысли и понимаете, что и как делать.
Масштаб бизнеса и интернет
У вашего бизнеса должна быть возможность легко и понятным образом масштабироваться. Вы - глава бизнеса, и в вашей жизни все безмерно, кроме времени. Вы можете заполучить много денег и связей, но в сутках по прежнему будет 24 часа.
Следующее важное обстоятельство - актуальность вашей идеи. Если ваша идея не умещается в смартфон, то она не актуальна.
Духовная составляющая
Это самый важный элемент, который позволит вам достичь успеха. Если у тебя есть вера, крепкая семья, хорошие друзья, значит, появится и возможность реализовать идею, творить и достичь успеха.
Это такое невидимое, но самое важное обстоятельство. Именно им обусловлено понятие «повезло». Именно это помогает вам не отчаиваться и сохранять спокойствие в случае возникновения больших проблем.
Записала Мари Тарьян
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