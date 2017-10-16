Открылся третий корпус школы «Айб»

Ереван /Медиамакс/. 14 октября в Ереване состоялась торжественная церемония открытия нового, третьего корпуса школы «Айб».

На церемонии присутствовали президент Армении Серж Саргсян, министр образования и науки Левон Мкртчян, благотворители и спонсоры школы.



Общая площадь четырехэтажного здания, самобытные архитектурные решения которого спроектированы архитектурной студией «Сторакет», составляет 4200 м2. Корпус имеет 11 классных комнат и рассчитан на 180 учеников. Он оснащен современными лабораториями и студиями искусств, спортивным залом.



Строительство нового корпуса школы «Айб» стало возможным благодаря финансовой помощи десятков благотворителей сообщества «Айб», сплотившихся вокруг идеи образования.



По словам директора школы Арама Пахчаняна, школа «Айб» продолжает свою миссию, стремясь создать в Армении образцовую образовательную среду, и открытие нового корпуса – очередной шаг в этом направлении.



«Наша цель – сформировать культуру, способствующую развитию школы, где будут воспитываться лучшие человеческие качества, будет развиваться воображение детей, их внутренний потенциал, а учеба и преподавание станут вдохновляющими и эффективными», - сказал Арам Пахчанян.



Школа «Айб» была открыта в 2011 году Образовательным фондом «Айб» при финансовой поддержке сотен благотворителей, объединенных вокруг идеи образования. Старшая школа «Айб» является первым социальным проектом негосударственного сектора Армении, и около 70% ее учеников ежегодно получают стипендии (возмещение расходов на обучение). Школа «Айб» имеет 12-летнюю систему образования с тремя ступенями обучения: начальная (1-4-й классы), средняя (5-9-й классы) и старшая (10-12-й классы).



Обучение в школе «Айб» проводится по образовательной программе «Араратский бакалавриат» (АБ).



АБ – это армяноязычная программа, признанная эквивалентной известным международным образовательным платформам и базирующаяся на лучших достижениях в сфере армянского образования и передового мирового опыта. Она разрабатывалась Образовательным фондом «Айб» и была доработана в рамках реализуемой совместно с государством Национальной программы отличия в образовании. Стартовал процесс внедрения Араратского бакалавриата в школы Армении.