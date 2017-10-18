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Давид Тоноян принял участие в заседании Координационного совета ОДКБ


Фото: Пресс-служба МЧС Армении


Ереван /Медиамакс/. В Минске сегодня стартовало заседание координационного совета по чрезвычайным ситуациям государств-членов Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), в котором принимает участие министр по чрезвычайным ситуациям Армении Давид Тоноян.

В МЧС отметили, что на заседании обсуждался широкий спектр вопросов: сотрудничество с международными организациями в случае чрезвычайных ситуаций, совместное проведение специальных учебно-тактических учений и других мероприятий, результаты взаимодействия в соответствии с планом на 2017 год, проект координации сотрудничества на 2018-2020 гг. и т.д.

Давид Тоноян говорил на заседании о деятельности Армяно-российского центра гуманитарного реагирования МЧС Армении.

Министр также примет участие в в командно-штабных учениях «Противостояние радиационным авариям» 18-19 октября в Беларуси.

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