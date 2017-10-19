FAST взял на себя роль интегратора, заявил премьер

Ереван/Медиамакс/. В Ереване стартовал международный семинар «Машинное обучение как стимул для научных открытий», который организовали Национальный фонд науки США (US National Science Foundation – NSF) и Научно-технологический фонд Армении (FAST).



Приветствуя участников семинара, премьер-министр Армении Карен Карапетян отметил, что наука и экономика тесно связаны и должны стать движущей силой друг друга.



«В 21-м веке обязательным способствующим условием являются глобализация и применение коммуникационных технологий. На мой взгляд, FAST вместе с партнерами может взять на себя роль интегратора, обеспечивая связь лучших научно-технологических центров мира с нашими специалистами»,- заявил премьер-министр Армении.



По его словам, сегодня мир проходит через этап четвертой индустриальной революции.



«Переломные технологии, искусственный интеллект, облачные решения, новейшие методы получения возобновляемой энергии занимают ключевое место в процессе продвижения мира. Уверен, успеха достигнут те страны, которые смогут быстро адаптироваться к новым реалиям, создавая и предлагая инновации»,- отметил глава правительства.



По словам Карена Карапетяна, у Армении есть хорошая возможность придать импульс своему развитию.



«На этом пути для нас очень важно создание по всей стране необходимой экосистемы и инновационных кампусов для обеспечения современного, технологического развития, основанного на науке. Государство всем своим потенциалом готово поддержать этот процесс»,- заявил премьер-министр.



«Мы хотим иметь конкурентоспособную, передовую нацию, обеспечивая для Армении место на глобальном уровне. Нас объединяет вера в то, что это возможно. Это конкретная работа, которую необходимо вместе последовательно выполнить»,- добавил он.



Сооснователь FAST Нубар Афеян отметил, что кроме основной цели – создания связей и сотрудничества - инициатива сформирует мышление о том, что Армения должна опираться на свою самобытность.



«Мы не должны ограничивать свое мышление в пределах «разумного». Необходимо делать вещи, которые, возможно, покажутся неразумными. Все, что сегодня кажется неразумным или хотя бы часть этого, по всей вероятности, завтра станет разумным. В сфере науки мы должны продвигаться вперед большими прыжками, а не четко спланированными шагами»,- заявил сооснователь FAST.



Семинар является одним из крупнейших научных мероприятий в регионе в плане международной вовлеченности и участия ведущих ученых в представленных на семинаре сферах. Он объединил более 200 исследователей, занимающихся наукой о данных (Data Science) и смежными дисциплинами.