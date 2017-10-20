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«Мы должны стать страной больших идей», заявил директор FAST


Армен Оруджян
Армен Оруджян

Фото: FAST


Ереван/Медиамакс/. Исполнительный директор Научно-технологического фонда Армении (FAST) Армен Оруджян заявил, что «мы стремимся к превращению Армении в страну больших идей, а армян - в нацию глобального воздействия».

Армен Оруджян заявил об этом 19 октября, выступая на гала-ужине, посвященном совместному семинару Фонда науки и технологий Армении (FAST) и Национального фонда науки США (NSF) «Машинное обучение как стимул для научных открытий».
 
«По счастливой случайности мне довелось в конце прошлого года познакомиться с Рубеном Варданяном. Как и любая другая идея, связанная с Рубеном, этот звонок вызвал цепную реакцию. Он – человек-вихрь, меняющий все вокруг себя. И вот мы сегодня здесь. И это только начало. Хочу выразить ему свою благодарность за то, что он преобразил мой  мир»,- заявил Армен Оруджян.

«FAST пытается создать экосистему, которая продвинет научный прогресс и технологические инновации как внутри Армении, так и за ее пределами. Мы стремимся, чтобы Армения превратилась в страну больших идей, а армяне – в нацию глобального воздействия. Мы больше не должны думать об индивидуальных проектах. Мы должны думать о целостных решениях и глобальных возможностях. Мы должны предугадывать каждый шаг подобно нашим великим шахматистам.

Мы часто слышим о том, что мы маленькая, но гордая нация. А что, если мы станем воспринимать себя в качестве гигантов? Мы - гиганты науки и технологий. Мы - трансформирующие лидеры. Мы самые мощные изобретатели, предприниматели, доктора, первооткрыватели и создатели. Мы - та страна, та нация, то место и та экосистема, частью которой стремятся стать все»,- заявил исполнительный директор FAST.

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