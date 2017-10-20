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Посол США приветствовал реформы в таможенной сфере Армении


Фото: Пресс-служба правительства РА


Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Карен Карапетян, посол США в Армении Ричард Миллс и директор миссии Агентства США по международному развитию (USAID) Дебора Грисерн обсудили сегодня сотрудничество в антикоррупционной сфере.

Карен Карапетян подчеркнул важность содействия США деятельности Совета по борьбе с коррупцией.

Ричард Миллс приветствовал усилия премьер-министра по борьбе против коррупции и улучшению бизнес-среды, которые способствовали росту интереса американских инвесторов к Армении.

Посол, в частности, отметил, что за последние 8-10 месяцев он получал положительные импульсы от работающих в Армении американских компаний, особенно по части реформ в таможенной сфере.

Ричард Миллс подтвердил готовность США продолжать поддержку правительства Армении в антикоррупционной борьбе и отметил, что сейчас обсуждается вопрос перенаправления выделенных с этой целью средств и поиска наиболее эффективного пути сотрудничества.

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