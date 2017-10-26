Президент Армении заявил о миссии фонда FAST

Ереван/Медиамакс/. Президент Армении Серж Саргсян выделил сегодня Научно-технологический фонд Армении (FAST) в ряду инициатив последних лет по развитию науки и технологий.

Серж Саргсян отметил об этом на церемонии вручения образовательных премий президента Армении в сфере ИТ.



«Эта премия - не единственный инструмент научно-технологического развития нашей родины. В последние годы мы выступали с многочисленными инициативами такого рода. Их имена вам хорошо известны: фонд «Луйс», центр креативных технологий «Тумо» и т.д. Эти инициативы дополнит Научно-технологический фонд Армении, который более известен своей английской аббревиатурой - FAST.



Мы также поощряем горизонтальные связи и сотрудничество между этими инициативами. В частности, фонд «Луйс» вышел из своих традиционных рамок и выступил в качестве соучредителя FAST»,- отметил президент Армении.



Он подчеркнул, что эти инструменты созданы специально для молодежи.



«Вы должны обязательно пробовать свои силы. Даже если потерпите неудачу в одной инициативе, никогда не разочаровывайтесь. Пробуйте снова, терпите неудачу снова и приближайтесь еще на один шаг к успеху. Пробуйте, учитесь, совершенствуйтесь, и удача не заставит себя долго ждать. Это мое напутствие вам и вашим друзьям и ровесникам. Помните, что единичны случаи, когда в сферах науки и технологий человек сразу достигает успеха. Да, единичные случаи бывают, но этих успехов можно достигнуть только и только благодаря кропотливой работе и многим попыткам»,- заявил Серж Саргсян.



В этом году ежегодной образовательной премии президента Армении удостоились 26 студентов и 17 школьников из 6 вузов и 8 старших школ.