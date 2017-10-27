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Der Tagesspiegel посвятила специальный владыш «Авроре»


Фото: Der Tagesspiegel


Ереван/Медиамакс/. Одна из ведущих немецких газет Der Tagesspiegel посвятила специальный вкладыш международной гуманитарной инициативе «Аврора».

Опубликованный 26 октября вкладыш из 4 страниц рассказывает об идее инициативы, учредителях «Авроры», лауреате «Авроры» 2018 года Томе Катена, об исследовании «Гуманитарный индекс Аврора-2018».

Вкладыш рассказывает также о специальных стипендиях «Авроры».

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