Der Tagesspiegel посвятила специальный владыш «Авроре»

Ереван/Медиамакс/. Одна из ведущих немецких газет Der Tagesspiegel посвятила специальный вкладыш международной гуманитарной инициативе «Аврора».

Опубликованный 26 октября вкладыш из 4 страниц рассказывает об идее инициативы, учредителях «Авроры», лауреате «Авроры» 2018 года Томе Катена, об исследовании «Гуманитарный индекс Аврора-2018».



Вкладыш рассказывает также о специальных стипендиях «Авроры».