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Посол Франции: Соглашение с ЕС открывает новые перспективы для Армении


Посол Франции в Армении Джонатан Лакот
Посол Франции в Армении Джонатан Лакот

Фото: Twitter


Ереван/Медиамакс/. Посол Франции в Армении Джонатан Лакот заявил сегодня, что подписание нового рамочного соглашения между Арменией и Евросоюзом является историческим событием.

«Сегодня мы уже осознаем ту ценность, которую представляет из себя исключительное в своем роде соглашение. Армения, будучи государством-членом Евразийского экономического союза, подписала соглашение с ЕС. Это открывает новые перспективы для Армении»,- подчеркнул посол. 

Французский дипломат отметил, что после того, как соглашение вступит в силу, торгово-экономические отношения между Арменией и Евросоюзом будут упрощены.

«Это весьма ответственный шаг для Армении, которая должна провести ряд реформ, чтобы приблизиться к европейским стандартам»,- заявил он.

Джонатан Лакот отметил, что Армения может стать очень важным звеном в регионе, превратившись в связующий мост между ЕАЭС и ЕС.

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