Посол Франции: Соглашение с ЕС открывает новые перспективы для Армении

Ереван/Медиамакс/. Посол Франции в Армении Джонатан Лакот заявил сегодня, что подписание нового рамочного соглашения между Арменией и Евросоюзом является историческим событием.

«Сегодня мы уже осознаем ту ценность, которую представляет из себя исключительное в своем роде соглашение. Армения, будучи государством-членом Евразийского экономического союза, подписала соглашение с ЕС. Это открывает новые перспективы для Армении»,- подчеркнул посол.



Французский дипломат отметил, что после того, как соглашение вступит в силу, торгово-экономические отношения между Арменией и Евросоюзом будут упрощены.



«Это весьма ответственный шаг для Армении, которая должна провести ряд реформ, чтобы приблизиться к европейским стандартам»,- заявил он.



Джонатан Лакот отметил, что Армения может стать очень важным звеном в регионе, превратившись в связующий мост между ЕАЭС и ЕС.