Армяно-российский центр получил очередную партию сверхсовременной техники

Ереван /Медиамакс/. Заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Армении Энрико Априамов принял сегодня участие в церемонии передачи очередной партии российского спасательного оборудования Армяно-российскому центру гуманитарного реагирования.

Партия включает комлекс «Струна-2», 10 единиц пожарно-спасательных вездеходов марки «КамАз», спасательную одежду для работ на воде и другие виды оборудования и техники.



«Струна-2» – сверхсовременная система, которая дает возможность проверить прочность зданий и строений и заранее оценить риски землетрясений. Армения стала исключительной страной в регионе, обладающей данной системой.



Согласно договоренности между Арменией и Россией, в 2017 году Армяно-российскому центру гуманитарного реагирования будет предоставлена помощь в размере $ 16 млн.