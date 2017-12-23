В Информационном центре НАТО состоялся семинар для будущих журналистов

Ереван/Медиамакс/. В Информационном центре НАТО в Армении состоялся семинар для будущих журналистов, в котором приняли участие более 30 студентов факультетов журналистики ЕГУ и Российско-Армянского (Славянского) университета.
На семинаре 12 декабря с объемной лекцией выступила представитель Отдела общественной дипломатии НАТО Деспина Афентули.
Она представила вызовы безопасности и направления сотрудничества НАТО с партнерами.
Сотрудник офиса связи НАТО на Южном Кавказе Магнус Эйолофсон рассказал участникам об отношениях альянса со странами Южного Кавказа, акцентируя внимание на подробностях взаимодействия Армении и НАТО.
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