В Информационном центре НАТО состоялся семинар для будущих журналистов

Ереван/Медиамакс/. В Информационном центре НАТО в Армении состоялся семинар для будущих журналистов, в котором приняли участие более 30 студентов факультетов журналистики ЕГУ и Российско-Армянского (Славянского) университета.

На семинаре 12 декабря с объемной лекцией выступила представитель Отдела общественной дипломатии НАТО Деспина Афентули.



Она представила вызовы безопасности и направления сотрудничества НАТО с партнерами.



Сотрудник офиса связи НАТО на Южном Кавказе Магнус Эйолофсон рассказал участникам об отношениях альянса со странами Южного Кавказа, акцентируя внимание на подробностях взаимодействия Армении и НАТО.