Лишь 23% опрошенных в Армении довольны своей работой

Ереван /Медиамакс/. Согласно исследованию, проведенному в рамках программы «Кавказский барометр», за последние годы уровень занятости в Армении вырос, достигнув 38%, однако своей работой довольны лишь 23% опрошенных.

Как отмечает исполнительный директор Кавказского центра исследовательских ресурсов-Армения (КЦИР) Эгине Манасян, благодаря исследованию «Кавказский барометр», которое проводится в Армении, Грузии и Азербайджане с 2004 года, можно сравнить ситуацию в соседних странах. Азербайджан, однако, не принимал участие в последних двух исследованиях.



В 2017 году исследование проводилось в случайно выбранных 4027 домашних хозяйствах (1648 в Армении и 2379 в Грузии).



30% опрошенных в Армении отметили, что для того, чтобы найти хорошую работу, важно иметь хорошие связи. По мнению 21% важную роль играет образование. 10% отметили возраст, а 8% - профессиональные навыки.



Ежемесячная прибыль 49% домашних хозяйств не превысила 250 долларов. Еще меньше хозяйств было выявлено с прибылью 800-1200 долларов. Однако для нормальной жизни 74% опрошенных нуждаются в доходе в размере 400 долларов.



Результаты исследования показали, что безработица и бедность продолжают оставаться наиболее злободневными вопросами как в Армении, так и в Грузии. Нищету в качестве важнейшей проблемы отметили 36% опрошенных в Армении и 56% в Грузии, а бедность – 17% и 14% соответственно.



21% опрошенных в Армении полагает, что страна в основном развивается в неправильном направлении, а по мнению 41% последние выборы в Национальное собрание прошли в «крайне несправедливой» атмосфере.



С точки зрения доверия к общественным учреждениям выделяются армия и церковь: армии полностью и по большей степени доверяет 77% опрошенных в Армении и 75% в Грузии.



54% в Армении и 36% в Грузии связывают перспективы экономического развития страны в равной степени и с Евразийским экономическим союзом и с Евросоюзом.

Показатель счастья по 10-балльной шкале был оценен 6,8 в Армении и 7,1 в Грузии.