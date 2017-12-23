Посол Армении встретился с Илией Вторым

Ереван /Медиамакс/. Посол Армении в Грузии Рубен Садоян встретился с Католикосом-Патриархом Всея Грузии Илией Вторым.
Согласно сообщению МИД Армении, Илия Второй отметил, что всегда испытывал теплые чувства к Армении. Он с особой теплотой отозвался о Католикосе Всех Армян Вазгене Первом и о связывавшей их дружбе.
Патриарх подчеркнул, что в настоящее время оба государства переживают сложные времена, которые указывают на необходимость поддерживать тесные взаимоотношения.
Рубен Садоян, в свою очередь отметил, что для него большая честь приступить к дипломатической миссии с благословения Илии Второго.
«Видя то большое уважение и почитание по отношению к Вам, чувствуя ту любовь и тот авторитет, которым Вы пользуетесь в Грузии, я могу только засвидетельствовать – Вы действительно святой человек»,- отметил посол.
Рубен Садоян подчеркнул, что сделает все, чтобы связь между двумя народами еще более углубилась.
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