Посол Армении встретился с Илией Вторым

Ереван /Медиамакс/. Посол Армении в Грузии Рубен Садоян встретился с Католикосом-Патриархом Всея Грузии Илией Вторым.

Согласно сообщению МИД Армении, Илия Второй отметил, что всегда испытывал теплые чувства к Армении. Он с особой теплотой отозвался о Католикосе Всех Армян Вазгене Первом и о связывавшей их дружбе.



Патриарх подчеркнул, что в настоящее время оба государства переживают сложные времена, которые указывают на необходимость поддерживать тесные взаимоотношения.



Рубен Садоян, в свою очередь отметил, что для него большая честь приступить к дипломатической миссии с благословения Илии Второго.



«Видя то большое уважение и почитание по отношению к Вам, чувствуя ту любовь и тот авторитет, которым Вы пользуетесь в Грузии, я могу только засвидетельствовать – Вы действительно святой человек»,- отметил посол.



Рубен Садоян подчеркнул, что сделает все, чтобы связь между двумя народами еще более углубилась.