Ни один вопрос в Армении не будет решаться с помощью оружия, заявил президент

Ереван /Медиамакс/. Президент Армении Серж Саргсян заявил сегодня, что «искатели авантюр должны прекрасно понимать, что попытки расшатать основы армянской государственности обречены на провал».

«Ни один вопрос в Армении не будет решаться путем насилия или оружия. Монополия на законное применение силы принадлежит Республике Армения. Конституцией и законодательством созданы все необходимые институты и механизмы для обсуждения и решения определенных вопросов, споров, недовольств, разногласий»,- отметил президент на заседании, приуроченном ко Дню работника органов национальной безопасности.



По словам Сержа Саргсяна, СНБ и другие правоохранительные органы способны нейтрализовать любые подобные притязания.



«На мой взгляд, ваши взвешенные и последовательные шаги в июле прошлого года служат лучшим доказательством моих слов. Всем, кто в будущем попытается противозаконными действиями достичь своих личных или групповых целей, советую воздержаться от приключений»,- отметил президент.



По словам Сержа Саргсяна, некоторые пытаются противопоставить безопасность свободе, превратив эти явления в предмет абсолютной дилеммы.



«Подобное противопоставление ложно и неприемлемо для меня. Безопасность и свобода не противоречат друг другу, а, наоборот, являются взаимосвязанными и взаимодополняющими явлениями»,- отметил он.



Говоря о борьбе против коррупции, президент посчитал необходимым следить за исследованиями и рейтингами международных структур.



«Позиции Армении не должны отступать в рейтингах, касающихся Армении. Даже если речь идет не о коррупции, а ее восприятии, необходимо найти и выявить те недостатки, которые приводят к такому восприятию»,- заявил он.



Говоря об атаках на цифровые инфраструктуры, Серж Саргсян заявил, что только в 2017-м было пресечено около 1,5 млн попыток незаконного входа на официальные страницы и информационные системы государственных органов и другие нападения.



«Безусловно, речь идет не о незначительных проблемах. Мы не собираемся давать примитивные решения, ограничивая свободу слова или право распространения информации. В Армении не будет цензуры на интернет: все, что не запрещено законом, дозволено. Уверен, что армянское общество настолько зрелое, что может решать такие проблемы посредством механизмов саморегулирования»,- отметил президент.