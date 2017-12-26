Побеждая болезнь мечтой: синие птицы, которые должны взлететь

Каждому ребенку нужен свой супергерой, который осуществит их самую сокровенную мечту. К такому выводу пришли подруги Джулия Барсегян и Лиана Асоян, которые запустили благотворительный проект «Еразанк» (Мечта), направленный на исполнение желаний детей, больных онкологическими заболеваниями.
Как все начиналось
Год назад Лиана случайно наткнулась в Интернете на публикацию о том, что 3-летнего мальчика, страдающего от онкологического заболевания, не удалось спасти, и он умер перед Новым годом.
«Наверное, именно тогда я пришла к тому, что это существует и от этого никуда не деться. Есть явления, которые нельзя ни объяснить, ни пресечь: с ними нужно бороться», - говорит Лиана.
Вместе со своей близкой подругой Джулией Лиана придумала свою формулу облегчения борьбы с этим страшным недугом - исполнять самые сокровенные, а порой очень незначительные и забавные желания детей.
«Для улыбок и блеска в глазах детей не нужны огромные финансы. Раскраски, кукла, платье… Любой крохотный подарок способен развеселить их», - считает Джулия, вспоминая забавный случай. 6-летняя Тамара на вопрос о том, что бы ей хотелось получить, долго не думая, ответила: шпроты. Как выяснилось потом, девочка плохо питалась, а шпроты были ее излюбленной едой. Как и обещали, желание Тамары было выполнено: она получила консервную банку со шпротами, аккуратно завязанную красивым бантиком, и очень обрадовалась.
Источники вдохновения
Огромный заряд энергии и вдохновения Лиана и Джулия получают именно от детей, с которыми общаются. По словам девушек, несмотря на юный возраст, дети стойко переносят испытание и не теряют надежду на выздоровление.
«Меня также очень вдохновила лекция Константина Хабенского «Эффективная ролевая модель: как вдохновить других помогать тем, кто остро в этом нуждается?» в рамках «Диалогов Авроры», во время которой ребенок лично поблагодарил актера, сказав, что основанный «дядей Костей» фонд помог ему победить болезнь»,- вспоминает Джулия.
Фото: проект «Еразанк»
А Лиане вспомнилось видео, в котором 5-летняя Соня, больная онкологическим заболеванием, вышла на сцену и спела вместе со своим кумиром – певицей Дианой Арбениной. «Меня очень тронула эта история. Я стала искать эту девочку в соцсетях и выяснила, что она поправилась. Это придало мне большую веру в то, что осуществление мечты может изменить многое».
Самое трудное
По словам девушек, несмотря на мелкие проблемы и препятствия, которые возникают на организационном уровне, труднее всего контролировать эмоции. «Возможно, у нас пока нет иммунитета, чтобы пересилить эмоциональное истощение и пустоту»,- признается Лиана. С этой трудностью девушки столкнулись впервые, когда познакомились с 9-летней Арпине, которая страдала от саркомы Юинга в 4-й стадии. Врачи сказали, что шансов выздороветь у девочки не осталось, и приостановили лечение. Арпи мечтала встретиться с музыкантом, юмористом и актером Гариком Папояном и получить из его рук гитару. За пару дней девочкам удалось найти гитару, связаться с Гариком и организовать сюрприз. «У меня в голове рефреном отдавались слова ее матери о том, что врачи дали мало времени. В течение тех нескольких дней, когда мы были заняты организацией ее сюрприза, я постоянно просыпалась с мыслью о том, а вдруг мы не успеем. Боялась позвонить маме девочки и в ответ услышать, что мы опоздали». К счастью, сюрприз удался. Но это была последняя мечта Арпи. Спустя неделю девочка скончалась. Девочки признаются, что после этого им пришлось долго приходить в себя. Одолевали двоякие чувства: с одной стороны - радость, что удалось все претворить в жизнь мечту девочки, а с другой стороны – пустота и горечь утраты.
Фото: проект «Еразанк»
«Каждый ребенок, с которым мы знакомимся, становится в какой-то мере родным. Появляется сильная привязанность, и за каждого из них начинаешь переживать по-своему»,- признается Джулия.
О доверии и отзывчивости
Благотворительный проект «Еразанк» был запущен не так давно, и на публикации в основном отзываются родные и друзья. Но Лиана и Джулия не отчаиваются: проект новый, и, возможно, о нем знают немногие. Но готовность помочь и отдача людей очень мотивируют. Самое прекрасное, что иногда одну мечту можно исполнить на уровне одного человека за считанные минуты после публикации. Девушки работают с Национальным центром онкологии имени Фанарджяна, куда в основном обращаются необеспеченные семьи. «Мы сравнительно недавно начали свою деятельность и открыты к любому сотрудничеству. Будем рады найти единомышленников и продолжать этим заниматься», - говорит Джулия.
P.S. Психолог, которая работала с 9-летней Арпи, показала Лиане и Джулии одну из картин девочки. На бумаге была нарисована синяя птица, а внизу подпись– «победа». Хочется сделать все возможное, чтобы синие птицы этих детей взлетали всегда.
Сона Мирзоян
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