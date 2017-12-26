Побеждая болезнь мечтой: синие птицы, которые должны взлететь

Каждому ребенку нужен свой супергерой, который осуществит их самую сокровенную мечту. К такому выводу пришли подруги Джулия Барсегян и Лиана Асоян, которые запустили благотворительный проект «Еразанк» (Мечта), направленный на исполнение желаний детей, больных онкологическими заболеваниями.



Как все начиналось



Год назад Лиана случайно наткнулась в Интернете на публикацию о том, что 3-летнего мальчика, страдающего от онкологического заболевания, не удалось спасти, и он умер перед Новым годом.



«Наверное, именно тогда я пришла к тому, что это существует и от этого никуда не деться. Есть явления, которые нельзя ни объяснить, ни пресечь: с ними нужно бороться», - говорит Лиана.



Вместе со своей близкой подругой Джулией Лиана придумала свою формулу облегчения борьбы с этим страшным недугом - исполнять самые сокровенные, а порой очень незначительные и забавные желания детей.



«Для улыбок и блеска в глазах детей не нужны огромные финансы. Раскраски, кукла, платье… Любой крохотный подарок способен развеселить их», - считает Джулия, вспоминая забавный случай. 6-летняя Тамара на вопрос о том, что бы ей хотелось получить, долго не думая, ответила: шпроты. Как выяснилось потом, девочка плохо питалась, а шпроты были ее излюбленной едой. Как и обещали, желание Тамары было выполнено: она получила консервную банку со шпротами, аккуратно завязанную красивым бантиком, и очень обрадовалась.



Источники вдохновения



Огромный заряд энергии и вдохновения Лиана и Джулия получают именно от детей, с которыми общаются. По словам девушек, несмотря на юный возраст, дети стойко переносят испытание и не теряют надежду на выздоровление.



«Меня также очень вдохновила лекция Константина Хабенского «Эффективная ролевая модель: как вдохновить других помогать тем, кто остро в этом нуждается?» в рамках «Диалогов Авроры», во время которой ребенок лично поблагодарил актера, сказав, что основанный «дядей Костей» фонд помог ему победить болезнь»,- вспоминает Джулия.



Фото: проект «Еразанк»

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