10 лучших интервью Медиамакс 2017 года

В 2017 году Медиамакс публиковал разные интервью с политиками, деятелями искусства, учеными и журналистами. К концу года мы отобрали 10 из них, выделив некоторые отрывки. Фото: Грайр Бадалян Фото: FAST Фото: Lina P.A.Nguyen Фото: REUTERS Фото: Teach For Armenia Фото: Эдгар Барсегян Фото: starmus.com Фото: Photolure Фото: Nicolas Aznavour
Карен Карапетян: «Нет случаев, когда следует лгать»
- На этой должности меня больше всего удивило то, что популизм стал сильным фактором. Много людей, которые говорят перед камерой одно, за кадром – другое, а на самом деле думают нечто третье. Я никогда не говорил перед камерой чего-либо, во что не верил. Не пытаюсь кому-либо искусственно понравиться, ложь для меня принципиально неприемлема. Бывают случаи, когда не можешь сказать правду, но, на мой взгляд, не бывает случаев, когда следует лгать.
Армен Оруджян: FAST – антибиотик, а не анальгетик
- Цели FAST целостны. Мы хотим создать целостную экосистему, которая будет продвигать технологические инновации и научный прогресс. Для этого необходимо мобилизовать все средства (интеллектуальные, финансовые, сетевые), создавая «эффект «цунами».
Карапет Андраникян: Армении следует совместить интеллект и эмоции
- Я бы изменил всю систему высшего образования. Технологии быстро развиваются, и Армения должна совершить реформы в вузовской сфере и выяснить, должны ли все университеты или их большая часть из них заниматься исследовательской деятельностью? Исследования требуют больших вложений, и, возможно, нужно классифицировать университеты по тем направлениям, которые важны для региона.
Галина Тимченко: «Трендом станет возрождение аудио»
- Чем занимается журналист? Он рассказывает историю. Каждый талантливый человек, который рассказывает историю, может стать журналистом, конечно, попутно обладая несколькими важными навыками. Диплом журналиста вовсе не обеспечивает наличие этих навыков.
Лариса Ованнисян: Каждый ребенок должен стать приоритетом для государства
- Очень часто проблемы в образовательной системе обусловлены не тем, что люди, ответственные за нее, не хотят сделать что-то хорошее, а тем, что многие далеки от реальности, которая есть в школах, в особенности - в регионах. Возможно, среди них есть люди, которые уже много лет не преподавали в школах и не сталкивались с проблемами воочию. Невозможно написать действенную программу реформ в сфере образования, если ты не общаешься с учеником, который видит отца в лучшем случае несколько недель в году, приходит в школу полуголодным, не имеет нормальной обуви и не знает, как помочь матери прокормить своих братьев и сестер.
Йосси Мельман: Я стал «врагом номер 1» для Азербайджана
- Я стал «врагом общества» номер 1 в Азербайджане. В азербайджанских СМИ было несколько ужасных, грязных статей обо мне. Они называли меня «агентом армянского лобби», «слабым журналистом», «коррумпированным журналистом» и так далее.
Эдвард Джереджян: Капитализируйте армянскую идентичность
- Вне зависимости от международной обстановки, Армении надо стремиться оказаться в таком положении, которое позволит ей продвигать свои национальные интересы по осям Север-Юг и Восток-Запад. Это должно стать константой армянской политики ввиду географического положения страны – в политике география во многих случаях имеет судьбоносное значение.
Мишель Майор: Взгляд в будущее или жизнь вне Земли (на армянском)
- Да, я признаю, что жизнь – это систематическое явление, которое возникает в результате развития космоса, поэтому она должна существовать на многих планетах. С этой точки зрения, мои исследования проводятся именно с этой целью, поскольку, на наш взгляд, жизнь может существовать также и на других планетах.
Виталий Баласанян: На агдамском направлении мы видели ужасную картину
- Сейчас в армии высокий уровень бдительности. Все на своем месте, но есть одно «но»: нужно сделать все, чтобы избежать войны. Я это говорю не для нас: судя по выступлениям президентов Армении и Арцаха, а также исходя из существующего плана взаимодействия, в случае нового нападения Армения в долгу не останется. Дай Бог, чтобы этот день не настал. В противном случае, уверен, что у Азербайджана возникнут серьезные проблемы.
Шарль Азнавур: «Находите правильные двери и открывайте их»
- Я очень любознательный и поэтому никогда не ограничивал себя. Мне было интересно знакомиться с другими культурами, завоевывать сердца людей по все миру, и я делал для этого все. Это еще и большой физический труд. В молодости я давал по три концерта в день: днем, вечером и ночью. Вылетал последним рейсом в следующий город и продолжал в том же духе на следующий день. Такой ритм способны выдержать немногие, видимо, поэтому в 92 года я продолжаю гастролировать по всему миру.
Фото: Грайр Бадалян
Фото: FAST
Фото: Lina P.A.Nguyen
Фото: REUTERS
Фото: Teach For Armenia
Фото: Эдгар Барсегян
Фото: starmus.com
Фото: Photolure
Фото: Nicolas Aznavour
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