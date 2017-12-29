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2017 год: жизнь, люди, факты


Президент Армении выступает на семинаре FAST
Президент Армении выступает на семинаре FAST

Фото: пресс-служба президента Армении

Армянские врачи в Судане
Армянские врачи в Судане

Фото: Барс Медиа

Генрих Мхитарян и Поль Погба в финальном матче Лиги Европы
Генрих Мхитарян и Поль Погба в финальном матче Лиги Европы

Фото: REUTERS

Подписание соглашения
Подписание соглашения

Фото: пресс-служба президента Армении

Виген Саргсян и Серж Саргсян
Виген Саргсян и Серж Саргсян

Фото: Пресс-служба президента Армении

Самолет «ИЛ-76» МЧС России
Самолет «ИЛ-76» МЧС России

Фото: МЧС

Серж Саргсян на сессии Генеральной ассамблеи ООН
Серж Саргсян на сессии Генеральной ассамблеи ООН

Фото: пресс-служба президента Армении

Встреча студентов с премьер-министром Армении Кареном Карапетяном
Встреча студентов с премьер-министром Армении Кареном Карапетяном

Фото: правительство Армении

Карен Карапетян и Серж Саргсян
Карен Карапетян и Серж Саргсян

Фото: РПА


После 2016 года, который останется в истории как год апрельской войны и «Сасна Црер», 2017-й стал годом определенной стабилизации. По сути, он прошел без потрясений, что, однако, не означает, что все выявленные в бурном 2016-м году вопросы получили решение.

Открытие года: армянские врачи в Судане

Трое армянских врачей - Геворг Восканян, Айк Ованнисян и Армине Бархударян, весной 2017 года отправились в Южный Судан, чтобы лауреат премии «Аврора» Том Катена смог приехать в Армению.

«Необязательно ехать в Нубу, чтобы делать добрые дела»


Работа армянских врачей в растерзанном войной регионе стала простым и понятным проявлением гуманизма, и, видимо, именно поэтому общество так тепло восприняло ее.
Армянские врачи в Судане Армянские врачи в Судане

Фото: Барс Медиа


Командировка изменила многое в жизни и самих врачей. После возвращения в Ереван Геворг Погосян сказал: «Для добрых дел вовсе необязательно ехать в горы Нубы. В нашем доме, нашем дворе, нашем городе есть много возможностей для добрых дел».

Надежда года: запуск фонда FAST

В апреле 2017 года был запущен фонд FAST (Foundation for Armenian Science and Technology/ Научно-технологический фонд Армении). Учредителями фонда выступили Рубен Варданян и Нубар Афеян от имени фонда IDeA, о. Месроп Арамян от имени фондов «Айб» и «Луйс», предприниматель в сфере высоких технологий и инноваций Артур Алавердян.

Армен Оруджян: FAST – антибиотик, а не анальгетик


В октябре 2017 года совместно с Национальным фондом науки США FAST провел в Ереване свое первое мероприятие – международный семинар «Машинное обучение как стимул для научных открытий».
Президент Армении выступает на семинаре FAST Президент Армении выступает на семинаре FAST

Фото: пресс-служба президента Армении


На семинаре было объявлено о создании «Совета следующего поколения» (FAST NextGen Council), членами которого являются 15 молодых армянских ученых и инженеров. Также было объявлено о создании сети неформальных инвесторов Angels Network.

В октябре FAST объявил о запуске стипендиальной программы, которая будет помогать аспирантам и соискателям заниматься исследовательской работой в ведущих вузах Армении с целью получения степени кандидата наук в сфере естественных наук и инженерии.

FAST выделит 40 стипендий лучшим аспирантам и соискателям


«Мы часто слышим о том, что мы маленькая, но гордая нация. А что, если мы станем воспринимать себя в качестве гигантов? Мы - гиганты науки и технологий. Мы - трансформирующие лидеры. Мы самые мощные изобретатели, предприниматели, доктора, первооткрыватели и создатели. Мы - та страна, та нация, то место и та экосистема, частью которой стремятся стать все»,- отмечал исполнительный директор FAST Армен Оруджян.

Достижение года: новое соглашение с Евросоюзом

24 ноября 2017 года в Брюсселе в рамках саммита Восточного партнерства ЕС Армения и Евросоюз подписали Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве.

Для большей части общества важность этого документа заключалась не только в его содержании. В некотором смысле подписание документа было воспринято как восстановление способности Армении самостоятельно принимать внешнеполитические решения, а нервная реакция некоторых российских СМИ лишь подтвердила такое восприятие.
Подписание соглашения Подписание соглашения

Фото: пресс-служба президента Армении


Взлеты и падение года: карьера Генриха Мхитаряна

В 2017 году, следя за карьерой капитана сборной Армении и полузащитника Manchester United Генриха Мхитаряна, поклонники футболиста пережили всю гамму эмоций: ликование, радость, беспокойство, разочарование, раздражение.

Ликование одолевало любителей футбола 24 мая, когда Manchester United завоевал Кубок Европы, а Мхитарян стал автором гола в финале.
Генрих Мхитарян и Поль Погба в финальном матче Лиги Европы Генрих Мхитарян и Поль Погба в финальном матче Лиги Европы

Фото: REUTERS


Радость переполняла на старте английской Премьер-лиги, когда Генрих сделал 5 голевых передач в нескольких матчах.

Все остальные эмоции пришлись на долю осени, когда тренер Manchester United Жозе Моуринью начал уделять Мхитаряну меньше игрового времени, а после - вовсе исключил из заявок на матчи.

Несмотря на то, что в последних матчах Генрих Мхитарян несколько раз выходил на замену, его дальнейшая судьба в Manchester United продолжает оставаться под вопросом, и не исключено, что в январе 2018 года он перейдет в другой клуб.

Фиаско года: офис ОБСЕ

31 августа 2017 года прекратил деятельность ереванский офис ОБСЕ.

«Председательство ОБСЕ, страны-участницы, секретариат, - все поддерживали деятельность ереванского офиса, и только Азербайджан, злоупотребляя принципом консенсуса, выступил против продолжения работы ереванского офиса ОБСЕ, тем самым пойдя против всей организации»,- заявил пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян.

Раскрыты действия Баку против офиса ОБСЕ в Ереване


Армения была единственной страной на Южном Кавказе, где действовал офис ОБСЕ.

Проекты года: «Честь имею» и «Это я»

20 апреля 2017 года министр обороны Армении Виген Саргсян представил проекты «Честь имею» и «Это я», нацеленные на повышение боеспособности армии и укрепление доверия к вооруженным силам.

Виген Саргсян выступил с революционными предложениями


В рамках проекта «Это я» призывники, которые выразят желание служить в воинской части, осуществляющей боевое дежурство, получат право несения нового вида службы – срочной контрактной. Срок службы составит 3 года: 7 месяцев из них служащий будет проводить в свободном отпуске, а, начиная с 6-го месяца, когда его подразделение заступит в боевое дежурство, будет служить ежемесячно по формуле 1+1+2.
Виген Саргсян и Серж Саргсян Виген Саргсян и Серж Саргсян

Фото: Пресс-служба президента Армении


Ультиматум года: армяно-турецкие протоколы

19 сентября 2017 года президент Армении Серж Саргсян в своем выступлении на сессии Генеральной ассамблеи ООН напомнил, что подписанные в октябре 2009 года Цюрихские протоколы не ратифицированы и «отложены Анкарой в тёмные ящики».

Серж Саргсян заявил, что правительство Турции выдвигает абсурдные предусловия для их ратификации.
Серж Саргсян на сессии Генеральной ассамблеи ООН Серж Саргсян на сессии Генеральной ассамблеи ООН

Фото: пресс-служба президента Армении


«Руководство Турции ошибается, если думает, что оно может вечно держать в заложниках эти документы и ратифицировать их по удобному для себя случаю. В условиях продолжительного отсутствия какого-либо позитивного сдвига в направлении их претворения в жизнь Армения объявит эти два протокола потерявшими силу. Мы вступим в весну 2018 года без этих, как, к сожалению, показал опыт, пустых протоколов»,- заявил президент Армении.

Бедствие года: пожары

Лето 2017 года останется в истории как период последовавших друг за другом крупных пожаров.

Пожары, разгоревшиеся в лесной зоне близ села Артаван Вайоцдзорского марза, в государственном заповеднике «Хосровский лес» и в лесной зоне близ села Бюракан Арагацотнского марза, заставили объединить силы МЧС, Минобороны и частных организаций, а в случае Хосровского заповедника – привлечь к процессу тушения специальный российский самолет.
Самолет «ИЛ-76» МЧС России Самолет «ИЛ-76» МЧС России

Фото: МЧС


Конец лета 2017 года запомнился также пожаром на территории завода «Наирит».

Протест года: забастовка и голодовка студентов

После того, как парламент в первом чтении одобрил проект  закона «О воинской службе и статусе военнослужащих», студенты заявили о начале забастовке в знак протеста  против пункта законопроекта, согласно которому каждый гражданин Армении мужского пола, достигший 18-летнего возраста, обязан быть призванным в армию.

14 ноября в одной из аудиторий Ереванского государственного университета пятеро членов инициативы «Во имя развития науки»  объявили о бессрочной голодовке. Группа научных сотрудников и преподавателей обратились к президенту Армении, Национальному собранию и правительству Армении с открытым письмом, выразив обеспокоенность в связи «с тяжелыми последствиями, которые ожидают сферу образования и науки в случае принятия закона».
Встреча студентов с премьер-министром Армении Кареном Карапетяном Встреча студентов с премьер-министром Армении Кареном Карапетяном

Фото: правительство Армении


15 ноября парламент во втором чтении принял законопроект, а студенты после встречи с председателем Национального собрания Ара Баблояном и вице-спикером Эдуардом Шармазановым прекратили забастовку и голодовку.

18 декабря, однако, студенты объявили, что прекращают переговоры и возобновляют забастовку.

Закон года: о предотвращении семейного насилия и борьбы с ним

Среди вопросов, включенных в повестку Национального собрания Армении, особо выделился проект закона о «о предотвращении семейного насилия и борьбы с ним», который вызвал бурные обсуждения.

Специалисты, выступающие против проекта закона, утверждали, что он может нарушить покой внутри семьи и породить необоснованные вмешательства в ее жизнь, а сторонники в качестве контраргумента отмечали, что жертва может периодически подвергаться насилию до тех пор, пока оно не карается законом. 

В декабре 2017 года после бурных дебатов был принят закон «О предотвращении семейного насилия, защите лиц, подвергшихся насилию, и восстановлении согласия в семье».

Интрига года: кто будет руководить Арменией в 2018 году

Во второй половине 2017 года не утихали обсуждения и предположения о том, кто будет руководить Арменией после апреля 2018 года, когда завершится второй президентский срок Сержа Саргсяна, и главой государства станет премьер-министр.
Карен Карапетян и Серж Саргсян Карен Карапетян и Серж Саргсян

Фото: РПА


Действующий премьер-министр Карен Карапетян на протяжении года несколько раз заявлял о готовности остаться на должности после апреля 2018 года. Недавно президент Армении Серж Саргсян назвал это желание премьера «здоровым и логичным», однако заявил, что пока решил, чем займется после апреля 2018 года. 

Ара Тадевосян, Мари Тарьян

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