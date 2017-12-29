2017 год: жизнь, люди, факты

После 2016 года, который останется в истории как год апрельской войны и «Сасна Црер», 2017-й стал годом определенной стабилизации. По сути, он прошел без потрясений, что, однако, не означает, что все выявленные в бурном 2016-м году вопросы получили решение.



Открытие года: армянские врачи в Судане



Трое армянских врачей - Геворг Восканян, Айк Ованнисян и Армине Бархударян, весной 2017 года отправились в Южный Судан, чтобы лауреат премии «Аврора» Том Катена смог приехать в Армению.



Специальные репортажи | 2017-06-12 18:26:09 «Необязательно ехать в Нубу, чтобы делать добрые дела»

Армянские врачи в Судане Фото: Барс Медиа

Надежда года: запуск фонда FAST

Интервью | 2017-10-02 17:10:10 Армен Оруджян: FAST – антибиотик, а не анальгетик

Президент Армении выступает на семинаре FAST Фото: пресс-служба президента Армении

Образование | 2017-10-23 14:04:46 FAST выделит 40 стипендий лучшим аспирантам и соискателям

Достижение года: новое соглашение с Евросоюзом

Подписание соглашения Фото: пресс-служба президента Армении

Взлеты и падение года: карьера Генриха Мхитаряна

Генрих Мхитарян и Поль Погба в финальном матче Лиги Европы Фото: REUTERS

Фиаско года: офис ОБСЕ

Нагорный Карабах | 2017-01-17 11:39:52 Раскрыты действия Баку против офиса ОБСЕ в Ереване

Проекты года: «Честь имею» и «Это я»

Армия и Полиция | 2017-04-20 14:09:47 Виген Саргсян выступил с революционными предложениями

Виген Саргсян и Серж Саргсян Фото: Пресс-служба президента Армении

Ультиматум года: армяно-турецкие протоколы

Серж Саргсян на сессии Генеральной ассамблеи ООН Фото: пресс-служба президента Армении

Бедствие года: пожары

Самолет «ИЛ-76» МЧС России Фото: МЧС

Протест года: забастовка и голодовка студентов

Встреча студентов с премьер-министром Армении Кареном Карапетяном Фото: правительство Армении

Закон года: о предотвращении семейного насилия и борьбы с ним

Интрига года: кто будет руководить Арменией в 2018 году