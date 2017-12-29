2017 год: жизнь, люди, факты

После 2016 года, который останется в истории как год апрельской войны и «Сасна Црер», 2017-й стал годом определенной стабилизации. По сути, он прошел без потрясений, что, однако, не означает, что все выявленные в бурном 2016-м году вопросы получили решение.
Открытие года: армянские врачи в Судане
Трое армянских врачей - Геворг Восканян, Айк Ованнисян и Армине Бархударян, весной 2017 года отправились в Южный Судан, чтобы лауреат премии «Аврора» Том Катена смог приехать в Армению.
Работа армянских врачей в растерзанном войной регионе стала простым и понятным проявлением гуманизма, и, видимо, именно поэтому общество так тепло восприняло ее.
Фото: Барс Медиа
Командировка изменила многое в жизни и самих врачей. После возвращения в Ереван Геворг Погосян сказал: «Для добрых дел вовсе необязательно ехать в горы Нубы. В нашем доме, нашем дворе, нашем городе есть много возможностей для добрых дел».
Надежда года: запуск фонда FAST
В апреле 2017 года был запущен фонд FAST (Foundation for Armenian Science and Technology/ Научно-технологический фонд Армении). Учредителями фонда выступили Рубен Варданян и Нубар Афеян от имени фонда IDeA, о. Месроп Арамян от имени фондов «Айб» и «Луйс», предприниматель в сфере высоких технологий и инноваций Артур Алавердян.
В октябре 2017 года совместно с Национальным фондом науки США FAST провел в Ереване свое первое мероприятие – международный семинар «Машинное обучение как стимул для научных открытий».
Фото: пресс-служба президента Армении
На семинаре было объявлено о создании «Совета следующего поколения» (FAST NextGen Council), членами которого являются 15 молодых армянских ученых и инженеров. Также было объявлено о создании сети неформальных инвесторов Angels Network.
В октябре FAST объявил о запуске стипендиальной программы, которая будет помогать аспирантам и соискателям заниматься исследовательской работой в ведущих вузах Армении с целью получения степени кандидата наук в сфере естественных наук и инженерии.
«Мы часто слышим о том, что мы маленькая, но гордая нация. А что, если мы станем воспринимать себя в качестве гигантов? Мы - гиганты науки и технологий. Мы - трансформирующие лидеры. Мы самые мощные изобретатели, предприниматели, доктора, первооткрыватели и создатели. Мы - та страна, та нация, то место и та экосистема, частью которой стремятся стать все»,- отмечал исполнительный директор FAST Армен Оруджян.
Достижение года: новое соглашение с Евросоюзом
24 ноября 2017 года в Брюсселе в рамках саммита Восточного партнерства ЕС Армения и Евросоюз подписали Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве.
Для большей части общества важность этого документа заключалась не только в его содержании. В некотором смысле подписание документа было воспринято как восстановление способности Армении самостоятельно принимать внешнеполитические решения, а нервная реакция некоторых российских СМИ лишь подтвердила такое восприятие.
Фото: пресс-служба президента Армении
Взлеты и падение года: карьера Генриха Мхитаряна
В 2017 году, следя за карьерой капитана сборной Армении и полузащитника Manchester United Генриха Мхитаряна, поклонники футболиста пережили всю гамму эмоций: ликование, радость, беспокойство, разочарование, раздражение.
Ликование одолевало любителей футбола 24 мая, когда Manchester United завоевал Кубок Европы, а Мхитарян стал автором гола в финале.
Фото: REUTERS
Радость переполняла на старте английской Премьер-лиги, когда Генрих сделал 5 голевых передач в нескольких матчах.
Все остальные эмоции пришлись на долю осени, когда тренер Manchester United Жозе Моуринью начал уделять Мхитаряну меньше игрового времени, а после - вовсе исключил из заявок на матчи.
Несмотря на то, что в последних матчах Генрих Мхитарян несколько раз выходил на замену, его дальнейшая судьба в Manchester United продолжает оставаться под вопросом, и не исключено, что в январе 2018 года он перейдет в другой клуб.
Фиаско года: офис ОБСЕ
31 августа 2017 года прекратил деятельность ереванский офис ОБСЕ.
«Председательство ОБСЕ, страны-участницы, секретариат, - все поддерживали деятельность ереванского офиса, и только Азербайджан, злоупотребляя принципом консенсуса, выступил против продолжения работы ереванского офиса ОБСЕ, тем самым пойдя против всей организации»,- заявил пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян.
Армения была единственной страной на Южном Кавказе, где действовал офис ОБСЕ.
Проекты года: «Честь имею» и «Это я»
20 апреля 2017 года министр обороны Армении Виген Саргсян представил проекты «Честь имею» и «Это я», нацеленные на повышение боеспособности армии и укрепление доверия к вооруженным силам.
В рамках проекта «Это я» призывники, которые выразят желание служить в воинской части, осуществляющей боевое дежурство, получат право несения нового вида службы – срочной контрактной. Срок службы составит 3 года: 7 месяцев из них служащий будет проводить в свободном отпуске, а, начиная с 6-го месяца, когда его подразделение заступит в боевое дежурство, будет служить ежемесячно по формуле 1+1+2.
Фото: Пресс-служба президента Армении
Ультиматум года: армяно-турецкие протоколы
19 сентября 2017 года президент Армении Серж Саргсян в своем выступлении на сессии Генеральной ассамблеи ООН напомнил, что подписанные в октябре 2009 года Цюрихские протоколы не ратифицированы и «отложены Анкарой в тёмные ящики».
Серж Саргсян заявил, что правительство Турции выдвигает абсурдные предусловия для их ратификации.
Фото: пресс-служба президента Армении
«Руководство Турции ошибается, если думает, что оно может вечно держать в заложниках эти документы и ратифицировать их по удобному для себя случаю. В условиях продолжительного отсутствия какого-либо позитивного сдвига в направлении их претворения в жизнь Армения объявит эти два протокола потерявшими силу. Мы вступим в весну 2018 года без этих, как, к сожалению, показал опыт, пустых протоколов»,- заявил президент Армении.
Бедствие года: пожары
Лето 2017 года останется в истории как период последовавших друг за другом крупных пожаров.
Пожары, разгоревшиеся в лесной зоне близ села Артаван Вайоцдзорского марза, в государственном заповеднике «Хосровский лес» и в лесной зоне близ села Бюракан Арагацотнского марза, заставили объединить силы МЧС, Минобороны и частных организаций, а в случае Хосровского заповедника – привлечь к процессу тушения специальный российский самолет.
Фото: МЧС
Конец лета 2017 года запомнился также пожаром на территории завода «Наирит».
Протест года: забастовка и голодовка студентов
После того, как парламент в первом чтении одобрил проект закона «О воинской службе и статусе военнослужащих», студенты заявили о начале забастовке в знак протеста против пункта законопроекта, согласно которому каждый гражданин Армении мужского пола, достигший 18-летнего возраста, обязан быть призванным в армию.
14 ноября в одной из аудиторий Ереванского государственного университета пятеро членов инициативы «Во имя развития науки» объявили о бессрочной голодовке. Группа научных сотрудников и преподавателей обратились к президенту Армении, Национальному собранию и правительству Армении с открытым письмом, выразив обеспокоенность в связи «с тяжелыми последствиями, которые ожидают сферу образования и науки в случае принятия закона».
Фото: правительство Армении
15 ноября парламент во втором чтении принял законопроект, а студенты после встречи с председателем Национального собрания Ара Баблояном и вице-спикером Эдуардом Шармазановым прекратили забастовку и голодовку.
18 декабря, однако, студенты объявили, что прекращают переговоры и возобновляют забастовку.
Закон года: о предотвращении семейного насилия и борьбы с ним
Среди вопросов, включенных в повестку Национального собрания Армении, особо выделился проект закона о «о предотвращении семейного насилия и борьбы с ним», который вызвал бурные обсуждения.
Специалисты, выступающие против проекта закона, утверждали, что он может нарушить покой внутри семьи и породить необоснованные вмешательства в ее жизнь, а сторонники в качестве контраргумента отмечали, что жертва может периодически подвергаться насилию до тех пор, пока оно не карается законом.
В декабре 2017 года после бурных дебатов был принят закон «О предотвращении семейного насилия, защите лиц, подвергшихся насилию, и восстановлении согласия в семье».
Интрига года: кто будет руководить Арменией в 2018 году
Во второй половине 2017 года не утихали обсуждения и предположения о том, кто будет руководить Арменией после апреля 2018 года, когда завершится второй президентский срок Сержа Саргсяна, и главой государства станет премьер-министр.
Фото: РПА
Действующий премьер-министр Карен Карапетян на протяжении года несколько раз заявлял о готовности остаться на должности после апреля 2018 года. Недавно президент Армении Серж Саргсян назвал это желание премьера «здоровым и логичным», однако заявил, что пока решил, чем займется после апреля 2018 года.
Ара Тадевосян, Мари Тарьян
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