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2017: фотографии года


Фото: REUTERS/Pilar Olivares

Фото: REUTERS/Goran Tomasevic

Фото: REUTERS/Hannah McKay

Фото: REUTERS/Suhaib Salem

Фото: REUTERS/Jody Martin

Фото: REUTERS/Zohra Bensemra

Фото: REUTERS/Goran Tomasevic

Фото: KCNA/Reuters

Фото: REUTERS/ Ilya Naymushin

Фото: Reuters/Siphiwe Sibeko

Фото: REUTERS/Saumya Khandelwal

Фото: REUTERS/Toru Hanai

Фото: REUTERS/Eric Gaillard

Фото: REUTERS/Alkis Konstantinidis

Фото: REUTERS/Jorge Silva

Фото: REUTERS/Stefan Wermuth

Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Фото: REUTERS/Carlos Eduardo Ramirez



28 января 2017 года Дональд Трамп провел свой первый телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.  REUTERS/Jonathan Ernst.


Депортированные из Мосула женщины отдыхают в пустыне. REUTERS/Zohra Bensemra.


Модели «борются» с сильным ветром в Токио в ожидании репетиции показа Christian Dior. REUTERS/Toru Hanai.


В Мосуле спецназовцем убит террорист-смертник «Исламского государства» (ISIS). REUTERS/Goran Tomasevic.


Греческая актриса Катерина Леху в роли верховной Жрицы на церемонии зажжения огня зимних Олимпийских игр 2018 года. REUTERS/Alkis Konstantinidis.



Плачущий мужчина выводит дочь из города во время битвы за Мосул.  REUTERS/Goran Tomasevic.


Жители канадского города Феррилэнд Ньюфаундленд смотрят на первый айсберг года, проходящий по Южному берегу («Коридор айсбергов»).  REUTERS/Jody Martin.


Депортированная иракская девочка плачет при входе в лагерь Хамам аль-Алиль. REUTERS/Suhaib Salem.


Студентки Красноярского хореографического училища готовятся к экзамену. REUTERS/ Ilya Naymushin.


Столкновение полицейских сил и митингующих в венесуэльском городе Сан-Кристобаль. REUTERS/Carlos Eduardo Ramirez.


Певица Мадонна обнимает сына Дейвида Банду на церемонии открытия больницы в Малави. Reuters/Siphiwe Sibeko.


6-летний беженец-рохинджа Мухаммед Херон и его 4-летний брат Мохамед Актер показывают полученные ожоги.  REUTERS/Jorge Silva.


Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын наблюдает за запуском ракеты Hwasong-12. KCNA/Reuters.


Мертвый кит на пляже Ипанема в Рио-де-Жанейро.  REUTERS/Pilar Olivares.


4-летний беженец-рохинджа Хосне Ара.  REUTERS/Hannah McKay.


Моника Беллуччи целует актера Алекса Луца на сцене 70-го Каннского кинофестиваля.  REUTERS/Eric Gaillard.



Мужчины кормят чаек на реке Ямуна в Нью-Дели.  REUTERS/Saumya Khandelwal.


Тренировка сборной Северной Кореи по синхронному плаванию на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште.  REUTERS/Stefan Wermuth.

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