2017: фотографии года



28 января 2017 года Дональд Трамп провел свой первый телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. REUTERS/Jonathan Ernst.





Депортированные из Мосула женщины отдыхают в пустыне. REUTERS/Zohra Bensemra.





Модели «борются» с сильным ветром в Токио в ожидании репетиции показа Christian Dior. REUTERS/Toru Hanai.





В Мосуле спецназовцем убит террорист-смертник «Исламского государства» (ISIS). REUTERS/Goran Tomasevic.





Греческая актриса Катерина Леху в роли верховной Жрицы на церемонии зажжения огня зимних Олимпийских игр 2018 года. REUTERS/Alkis Konstantinidis.







Плачущий мужчина выводит дочь из города во время битвы за Мосул. REUTERS/Goran Tomasevic.





Жители канадского города Феррилэнд Ньюфаундленд смотрят на первый айсберг года, проходящий по Южному берегу («Коридор айсбергов»). REUTERS/Jody Martin.





Депортированная иракская девочка плачет при входе в лагерь Хамам аль-Алиль. REUTERS/Suhaib Salem.





Студентки Красноярского хореографического училища готовятся к экзамену. REUTERS/ Ilya Naymushin.





Столкновение полицейских сил и митингующих в венесуэльском городе Сан-Кристобаль. REUTERS/Carlos Eduardo Ramirez.





Певица Мадонна обнимает сына Дейвида Банду на церемонии открытия больницы в Малави. Reuters/Siphiwe Sibeko.





6-летний беженец-рохинджа Мухаммед Херон и его 4-летний брат Мохамед Актер показывают полученные ожоги. REUTERS/Jorge Silva.





Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын наблюдает за запуском ракеты Hwasong-12. KCNA/Reuters.





Мертвый кит на пляже Ипанема в Рио-де-Жанейро. REUTERS/Pilar Olivares.





4-летний беженец-рохинджа Хосне Ара. REUTERS/Hannah McKay.





Моника Беллуччи целует актера Алекса Луца на сцене 70-го Каннского кинофестиваля. REUTERS/Eric Gaillard.







Мужчины кормят чаек на реке Ямуна в Нью-Дели. REUTERS/Saumya Khandelwal.





Тренировка сборной Северной Кореи по синхронному плаванию на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште. REUTERS/Stefan Wermuth.