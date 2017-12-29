Награждены армянские переговорщики с ЕС

Ереван /Медиамакс/. Президент Армении Серж Саргсян вручил благодарственные грамоты должностным лицам, внесшим вклад в переговорный процесс по Соглашению о всеобъемлющем и расширенном партнерстве с Европейским союзом.
В частности, награждены:
Руководитель представительства Армении в Европейском союзе, посол Армении в Бельгии Татул Маргарян;
Советник департамента Европы МИД Армении Ара Маргарян;
Первый заместитель министра экономического развития и инвестиций Гарегин Мелконян;
Постоянный представитель Армении в ООН Зограб Мнацаканян;
Заместитель министра иностранных дел Карен Назарян;
Заместитель министра юстиции Виген Кочарян.
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