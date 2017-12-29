Награждены армянские переговорщики с ЕС

Ереван /Медиамакс/. Президент Армении Серж Саргсян вручил благодарственные грамоты должностным лицам, внесшим вклад в переговорный процесс по Соглашению о всеобъемлющем и расширенном партнерстве с Европейским союзом.

В частности, награждены:



Руководитель представительства Армении в Европейском союзе, посол Армении в Бельгии Татул Маргарян;



Советник департамента Европы МИД Армении Ара Маргарян;



Первый заместитель министра экономического развития и инвестиций Гарегин Мелконян;

Постоянный представитель Армении в ООН Зограб Мнацаканян;



Заместитель министра иностранных дел Карен Назарян;



Заместитель министра юстиции Виген Кочарян.