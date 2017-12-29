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Награждены армянские переговорщики с ЕС


Фото: Пресс-служба президента РА


Ереван /Медиамакс/. Президент Армении Серж Саргсян вручил благодарственные грамоты должностным лицам, внесшим вклад в переговорный процесс по Соглашению о всеобъемлющем и расширенном партнерстве с Европейским союзом.

В частности, награждены:

Руководитель представительства Армении в Европейском союзе, посол Армении в Бельгии Татул Маргарян;

Советник департамента Европы МИД Армении Ара Маргарян;

Первый заместитель министра экономического развития и инвестиций Гарегин Мелконян;   
Постоянный представитель Армении в ООН Зограб Мнацаканян;   

Заместитель министра иностранных дел Карен Назарян;

Заместитель министра юстиции Виген Кочарян.

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