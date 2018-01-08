Премьер-министр Армении ушел в отпуск

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Карен Карапетян с 8 по 12 января будет находиться в отпуску за пределами страны.
Об этом сообщил сегодня пресс-секретарь главы правительства Арам Араратян.
Фото: Пресс-служба правительства РА
Об этом сообщил сегодня пресс-секретарь главы правительства Арам Араратян.
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