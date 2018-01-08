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Премьер-министр Армении ушел в отпуск


Карен Карапетян
Карен Карапетян

Фото: Пресс-служба правительства РА


Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Карен Карапетян с 8 по 12 января будет находиться в отпуску за пределами страны.

Об этом сообщил сегодня пресс-секретарь главы правительства Арам Араратян.

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