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600 человек госпитализированы с ОРВИ-


Фото: Photolure


Ереван /Медиамакс/. Министерство здравоохранения Армении сообщает, что в стране активизировались острые респираторные инфекции, к которым наиболее уязвимы дети младшего возраста.

«Этим объясняется загруженность детских больниц Еревана. На данный момент во всех больницах республики с диагнозом ОРВИ госпитализировано порядка 600 пациентов, большинство из которых – дети в возрасте до 2 лет. В медицинских учреждениях лечение проходят также пациенты с пневмонией и бронхитом, в том числе вирусного происхождения. Состояние здоровья пациентов оценивается как легкое и средней тяжести, с позитивной динамикой выздоровления. Больных пневмонией тяжелой степени, обусловленной осложнениями после гриппа, нет»,- говорится в сообщении.

«Медицинские учреждения Армении обеспечены противовирусными препаратами, которые обеспечивают полное лечение острых респираторных инфекций и гриппа»,- говорится в сообщении.

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