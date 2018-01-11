Декабрьский рейтинг министров по освещению в интернет-СМИ

Ереван/Медиамакс/. Разработанная Медиамакс система мониторинга, анализа и оценки СМИ MaxMonitor представляет данные об освещении деятельности министров в армянских интернет-медиа в декабре 2017 года.



По итогам мониторинга 128 информационных сайтов тройка наиболее часто освещаемых министров выглядит следующим образом:



1. Министр иностранных дел Эдвард Налбандян: 1931 публикация.



2. Министр обороны Виген Саргсян: 1315 публикаций.



3. Министр юстиции Давид Арутюнян: 638 публикаций.



Меньше всего освещалась работа следующих трех министров:



1. Министр труда и социальных вопросов Артем Асатрян: 225 публикаций.



2. Министр по чрезвычайным ситуациям Давид Тоноян: 207 публикаций.



3. Вице-премьер, министр международной экономической интеграции и реформ Ваче Габриелян: 204 публикации.



Представленные данные относятся исключительно к количеству упоминаний.



Специалисты MaxMonitor также анализируют публикации 13 новостных сайтов (168.am, 1in.am, A1plus.am, Aravot.am, Armenpress.am, Armlur.am, Blognews.am, Hraparak.am, Lragir.am, Mediamax.am, News.am, Panorama.am, Tert.am) и сортируют положительные, нейтральные и отрицательные упоминания. Данные за декабрь доступны в нижеприведенной таблице.



Медиакомпания Медиамакс со своей системой MaxMonitor является лидером на рынке медиамониторинга, анализа и оценки в Армении. Клиентами системы являются несколько десятков частных и государственных организаций: банки, телекоммуникационные операторы, министерства и ведомства, международные организации и посольства.