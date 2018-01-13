Цукерберг подтвердил: в Facebook станет меньше медиа-контента

Ереван /Медиамакс/. Основатель и генеральный директор Facebook Марк Цукерберг заявил, что «мы приступаем к серьезным изменениям в Facebook».

«В 2018 году одним из наших основных приоритетов станет обеспечение того, чтобы люди хорошо проводили время в Facebook. Мы создали его, чтобы помочь людям оставаться на связи и теснее общаться с теми, кто важен для нас. По этой причине мы всегда ставили на первый план друзей и семью. Однако в последнее время мы все чаще слышим от пользователей, что публичный контент от бизнеса, брендов и медиа вытесняет личный контент»,- написал сегодня Марк Цукерберг на своей странице в Facebook.



«Мы ответственны за то, чтобы наши услуги способствовали благополучию людей. Мы провели серьезные исследования, выслушали мнение научного сообщества, беседовали с ведущими специалистами университетов. Исследования показывают, что когда мы используем социальные сети для общения с дорогими нам людьми, это способствует нашему благополучию. Мы можем чувствовать себя менее одинокими, и в долгосрочной перспективе это связывается с показателями счастья и здоровья. С другой стороны, пассивное чтение статей и просмотр видео, даже если они забавные и интересные, может быть не столь хорошо. В связи с этим мы приступаем к реализации серьезных изменений в Facebook»,- заявил Цукерберг.



«Мы начали реализацию этих изменений в прошлом году, однако потребуется несколько месяцев, чтобы новый подход был отражен во всех наших услугах. Первые изменения коснутся новостной ленты, где вы станете видеть больше информации от своих друзей, семьи и групп и меньше - от бизнеса, брендов и медиа»,- подтвердил основатель Facebook.