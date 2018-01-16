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Армения включена в Почетный список ООН


Фото: http://www.government.se/


Ереван /Медиамакс/. Республика Армения включена в Почетный список ООН (Honour roll) 2018 года за своевременную и полную уплату членских взносов в регулярный бюджет организации.

В МИД Армении отметили, что в январе 2018 года правительство Армении перечислило $ 145 843 в регулярный бюджет ООН в качестве годового членского взноса за 2018 год.

В Почетный список включаются те страны, которые в течение 30 рабочих дней текущего года полностью выполняют свои финансовые обязательства по линии членства в организации.

По данным на 10 января 2018 года в Почетный список были включены 7 из 193 государств-членов ООН.

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