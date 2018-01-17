Рейтинг министров по освещению в интернет-СМИ в 2017 году

Ереван/Медиамакс/. Разработанная Медиамакс система мониторинга, анализа и оценки СМИ MaxMonitor в течение 2017 года отслеживала освещение деятельности министров в армянских интернет-медиа.
По итогам мониторинга около 130 информационных сайтов тройка наиболее часто освещаемых министров за прошлый год выглядит следующим образом:
1. Министр обороны Виген Саргсян: 17 437 публикаций.
2. Министр иностранных дел Эдвард Налбандян: 16 448 публикаций.
3. Министр юстиции Давид Арутюнян: 6 808 публикаций.
Следует заметить, что Давид Арутюнян был назначен на пост министра юстиции в мае 2017 года, сменив на этом посту Арпине Ованнисян.
В 2017 году меньше всего освещалась работа следующих трех министров:
1. Министр энергетики и природных ресурсов Ашот Манукян: 2423 публикаций.
2. Вице-премьер, министр международной экономической интеграции и реформ Ваче Габриелян:1984 публикаций.
3. Министр спорта и по делам молодежи Грачья Ростомян: 1753 публикаций.
Специалисты MaxMonitor также анализируют публикации 13 новостных сайтов (168.am, 1in.am, A1plus.am, Aravot.am, Armenpress.am, Armlur.am, Blognews.am, Hraparak.am, Lragir.am, Mediamax.am, News.am, Panorama.am, Tert.am) и сортируют позитивные, нейтральные и негативные упоминания.
Данные за отчетные 12 месяцев доступны в нижеприведенной таблице.
Министр
Позитивная
Нейтральная
Негативная
Виген Саргсян
2025
2799
269
Эдвард Налбандян
2895
2057
65
Ваан Мартиросян
945
772
50
Левон Мкртчян
764
819
43
Армен Амирян
627
939
38
Сурен Караян
854
678
21
Давид Тоноян
815
722
13
Игнатий Аракелян
857
580
61
Арцвик Минасян
492
938
57
Давид Арутюнян
466
881
82
Вардан Арамян
360
983
28
Левоон Алтунян
555
617
120
Владимир Гаспарян
187
775
119
Грануш Акопян
718
339
16
Давид Локян
362
666
10
Артем Асатрян
364
440
64
Ваче Габриэлян
217
391
15
Ашот Манукян
369
225
19
Грачья Ростомян
230
224
16
Медиакомпания Медиамакс со своей системой MaxMonitor является лидером на рынке медиамониторинга, анализа и оценки в Армении. Клиентами системы являются несколько десятков частных и государственных организаций: банки, телекоммуникационные операторы, министерства и ведомства, международные организации и посольства.
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