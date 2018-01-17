exclusive
1871 просмотров

Рейтинг министров по освещению в интернет-СМИ в 2017 году


Фото: Photolure


Ереван/Медиамакс/. Разработанная Медиамакс система мониторинга, анализа и оценки СМИ MaxMonitor в течение 2017 года отслеживала освещение деятельности министров в армянских интернет-медиа.

По итогам мониторинга около 130 информационных сайтов тройка наиболее часто освещаемых министров за прошлый год выглядит следующим образом:

1. Министр обороны Виген Саргсян: 17 437  публикаций.

2. Министр иностранных дел Эдвард Налбандян: 16 448 публикаций.

3. Министр юстиции Давид Арутюнян: 6 808 публикаций.

Следует заметить, что Давид Арутюнян был назначен на пост министра юстиции в мае 2017 года, сменив на этом посту Арпине Ованнисян.

В 2017 году меньше всего освещалась работа следующих трех министров:

1. Министр энергетики и природных ресурсов Ашот Манукян: 2423  публикаций.

2. Вице-премьер, министр международной экономической интеграции и реформ Ваче Габриелян:1984 публикаций.

3. Министр спорта и по делам молодежи Грачья Ростомян: 1753 публикаций.


Специалисты MaxMonitor также анализируют публикации 13 новостных сайтов  (168.am, 1in.am, A1plus.am, Aravot.am, Armenpress.am, Armlur.am, Blognews.am, Hraparak.am, Lragir.am, Mediamax.am, News.am, Panorama.am, Tert.am) и сортируют позитивные, нейтральные и негативные упоминания.

Данные за отчетные 12 месяцев доступны в нижеприведенной таблице.

Министр 

 

Позитивная

Нейтральная

Негативная

Виген Саргсян

 

2025

2799

269

Эдвард Налбандян

 

2895

2057

65

Ваан Мартиросян

 

945

772

50

Левон Мкртчян

 

764

819

43

Армен Амирян

 

627

939

38

Сурен Караян

 

854

678

21

Давид Тоноян

 

815

722

13

Игнатий Аракелян

 

857

580

61

Арцвик Минасян

 

492

938

57

Давид Арутюнян

 

466

881

82

Вардан Арамян

 

360

983

28

Левоон Алтунян

 

555

617

120

Владимир Гаспарян

 

187

775

119

Грануш Акопян

 

718

339

16

Давид Локян

 

362

666

10

Артем Асатрян

 

364

440

64

Ваче Габриэлян

 

217

391

15

Ашот Манукян

 

369

225

19

Грачья Ростомян

 

230

224

16


Медиакомпания Медиамакс со своей системой MaxMonitor является лидером на рынке медиамониторинга, анализа и оценки в Армении. Клиентами системы являются несколько десятков частных и государственных организаций: банки, телекоммуникационные операторы, министерства и ведомства, международные организации и посольства.

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.

Лента новостей

Общество | Январь 17, 2018 13:46
Рейтинг политиков в интернет-СМИ в 2017 году

Армия и Полиция | Январь 17, 2018 09:05
Состотся армяно-американские оборонные консультации

Политика | Январь 17, 2018 09:02
Серж Саргсян описал четвертого президента Армении
Выбор редактора
banks.am
itel.am
sport
bravo.am
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Design by Balasanyan designbureau, Hosted by ADC
© Copyright Mediamax 1999 -2018