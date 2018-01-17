Рейтинг министров по освещению в интернет-СМИ в 2017 году

Ереван/Медиамакс/. Разработанная Медиамакс система мониторинга, анализа и оценки СМИ MaxMonitor в течение 2017 года отслеживала освещение деятельности министров в армянских интернет-медиа.



По итогам мониторинга около 130 информационных сайтов тройка наиболее часто освещаемых министров за прошлый год выглядит следующим образом:



1. Министр обороны Виген Саргсян: 17 437 публикаций.



2. Министр иностранных дел Эдвард Налбандян: 16 448 публикаций.



3. Министр юстиции Давид Арутюнян: 6 808 публикаций.



Следует заметить, что Давид Арутюнян был назначен на пост министра юстиции в мае 2017 года, сменив на этом посту Арпине Ованнисян.



В 2017 году меньше всего освещалась работа следующих трех министров:



1. Министр энергетики и природных ресурсов Ашот Манукян: 2423 публикаций.



2. Вице-премьер, министр международной экономической интеграции и реформ Ваче Габриелян:1984 публикаций.



3. Министр спорта и по делам молодежи Грачья Ростомян: 1753 публикаций.



Специалисты MaxMonitor также анализируют публикации 13 новостных сайтов (168.am, 1in.am, A1plus.am, Aravot.am, Armenpress.am, Armlur.am, Blognews.am, Hraparak.am, Lragir.am, Mediamax.am, News.am, Panorama.am, Tert.am) и сортируют позитивные, нейтральные и негативные упоминания.



Данные за отчетные 12 месяцев доступны в нижеприведенной таблице.





Министр Позитивная Нейтральная Негативная Виген Саргсян 2025 2799 269 Эдвард Налбандян 2895 2057 65 Ваан Мартиросян 945 772 50 Левон Мкртчян 764 819 43 Армен Амирян 627 939 38 Сурен Караян 854 678 21 Давид Тоноян 815 722 13 Игнатий Аракелян 857 580 61 Арцвик Минасян 492 938 57 Давид Арутюнян 466 881 82 Вардан Арамян 360 983 28 Левоон Алтунян 555 617 120 Владимир Гаспарян 187 775 119 Грануш Акопян 718 339 16 Давид Локян 362 666 10 Артем Асатрян 364 440 64 Ваче Габриэлян 217 391 15 Ашот Манукян 369 225 19 Грачья Ростомян 230 224 16



Медиакомпания Медиамакс со своей системой MaxMonitor является лидером на рынке медиамониторинга, анализа и оценки в Армении. Клиентами системы являются несколько десятков частных и государственных организаций: банки, телекоммуникационные операторы, министерства и ведомства, международные организации и посольства.