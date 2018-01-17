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Рейтинг политиков в интернет-СМИ в 2017 году



Ереван/Медиамакс/. Разработанная Медиамакс система мониторинга, анализа и оценки СМИ MaxMonitor в течение 2017 года отслеживала освещение деятельности политических деятелей в армянских интернет-медиа.

По итогам мониторинга около 130 информационных сайтов тройка наиболее часто упоминаемых политических деятелей за прошлый год выглядит следующим образом:

1. Серж Саргсян: 71 397  публикаций.
2. Карен Карапетян: 59 782 публикаций.
3. Тарон Маргарян: 21 310 публикаций. 

В  2017 году менее всего упоминались:

1. Левон Тер-Петросян: 4 501 публикация.
2. Раффи Ованнисян: 4 095 публикаций.
3. Роберт Кочарян: 3 409 публикаций.


Специалисты MaxMonitor также анализируют публикации 13 новостных сайтов  (168.am, 1in.am, A1plus.am, Aravot.am, Armenpress.am, Armlur.am, Blognews.am, Hraparak.am, Lragir.am, Mediamax.am, News.am, Panorama.am, Tert.am) и сортируют позитивные, нейтральные и негативные упоминания.

Данные за отчетные 12 месяцев доступны в нижеприведенной таблице.

 

Политический деятель

Позитивная

Нейтральная

Негативная

Серж Саргсян


8499

12119

453

Карен Карапетян

 

8777

7964

156

Тарон Маргарян

 

2847

2260

139

Виген Саргсян

 

2025

2799

269

Никол Пашинян

 

882

2758

20

Гагик Царукян

 

533

2576

34

Сейран Оганян

 

566

2173

56

Овик Абраамян

 

66

2504

51

Заруи Постанджян

 

519

1601

16

Левон Тер-Петросян

 

188

1223

82

Раффи Ованнисян

 

256

956

22

Роберт Кочарян

 

26

942

91

Артур Багдасарян

 

217

515

36



Медиакомпания Медиамакс со своей системой MaxMonitor является лидером на рынке медиамониторинга, анализа и оценки в Армении. Клиентами системы являются несколько десятков частных и государственных организаций: банки, телекоммуникационные операторы, министерства и ведомства, международные организации и посольства.

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