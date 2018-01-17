Рейтинг политиков в интернет-СМИ в 2017 году

Ереван/Медиамакс/. Разработанная Медиамакс система мониторинга, анализа и оценки СМИ MaxMonitor в течение 2017 года отслеживала освещение деятельности политических деятелей в армянских интернет-медиа.
По итогам мониторинга около 130 информационных сайтов тройка наиболее часто упоминаемых политических деятелей за прошлый год выглядит следующим образом:
1. Серж Саргсян: 71 397 публикаций.
2. Карен Карапетян: 59 782 публикаций.
3. Тарон Маргарян: 21 310 публикаций.
В 2017 году менее всего упоминались:
1. Левон Тер-Петросян: 4 501 публикация.
2. Раффи Ованнисян: 4 095 публикаций.
3. Роберт Кочарян: 3 409 публикаций.
Специалисты MaxMonitor также анализируют публикации 13 новостных сайтов (168.am, 1in.am, A1plus.am, Aravot.am, Armenpress.am, Armlur.am, Blognews.am, Hraparak.am, Lragir.am, Mediamax.am, News.am, Panorama.am, Tert.am) и сортируют позитивные, нейтральные и негативные упоминания.
Данные за отчетные 12 месяцев доступны в нижеприведенной таблице.
Политический деятель
Позитивная
Нейтральная
Негативная
Серж Саргсян
8499
12119
453
Карен Карапетян
8777
7964
156
Тарон Маргарян
2847
2260
139
Виген Саргсян
2025
2799
269
Никол Пашинян
882
2758
20
Гагик Царукян
533
2576
34
Сейран Оганян
566
2173
56
Овик Абраамян
66
2504
51
Заруи Постанджян
519
1601
16
Левон Тер-Петросян
188
1223
82
Раффи Ованнисян
256
956
22
Роберт Кочарян
26
942
91
Артур Багдасарян
217
515
36
Медиакомпания Медиамакс со своей системой MaxMonitor является лидером на рынке медиамониторинга, анализа и оценки в Армении. Клиентами системы являются несколько десятков частных и государственных организаций: банки, телекоммуникационные операторы, министерства и ведомства, международные организации и посольства.
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