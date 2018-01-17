Рейтинг политиков в интернет-СМИ в 2017 году

Ереван/Медиамакс/. Разработанная Медиамакс система мониторинга, анализа и оценки СМИ MaxMonitor в течение 2017 года отслеживала освещение деятельности политических деятелей в армянских интернет-медиа.



По итогам мониторинга около 130 информационных сайтов тройка наиболее часто упоминаемых политических деятелей за прошлый год выглядит следующим образом:



1. Серж Саргсян: 71 397 публикаций.

2. Карен Карапетян: 59 782 публикаций.

3. Тарон Маргарян: 21 310 публикаций.



В 2017 году менее всего упоминались:



1. Левон Тер-Петросян: 4 501 публикация.

2. Раффи Ованнисян: 4 095 публикаций.

3. Роберт Кочарян: 3 409 публикаций.



Специалисты MaxMonitor также анализируют публикации 13 новостных сайтов (168.am, 1in.am, A1plus.am, Aravot.am, Armenpress.am, Armlur.am, Blognews.am, Hraparak.am, Lragir.am, Mediamax.am, News.am, Panorama.am, Tert.am) и сортируют позитивные, нейтральные и негативные упоминания.



Данные за отчетные 12 месяцев доступны в нижеприведенной таблице.





Политический деятель Позитивная Нейтральная Негативная Серж Саргсян

8499 12119 453 Карен Карапетян 8777 7964 156 Тарон Маргарян 2847 2260 139 Виген Саргсян 2025 2799 269 Никол Пашинян 882 2758 20 Гагик Царукян 533 2576 34 Сейран Оганян 566 2173 56 Овик Абраамян 66 2504 51 Заруи Постанджян 519 1601 16 Левон Тер-Петросян 188 1223 82 Раффи Ованнисян 256 956 22 Роберт Кочарян 26 942 91 Артур Багдасарян 217 515 36





Медиакомпания Медиамакс со своей системой MaxMonitor является лидером на рынке медиамониторинга, анализа и оценки в Армении. Клиентами системы являются несколько десятков частных и государственных организаций: банки, телекоммуникационные операторы, министерства и ведомства, международные организации и посольства.