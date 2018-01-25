Каха Каладзе приглашен на празднование 2800-летия Еревана

Ереван /Медиамакс/. Посол Армении в Грузии Рубен Садоян пригласил сегодня мэра Тбилиси Каху Каладзе принять участие в намеченных на осень праздничных мероприятиях, посвященных 2800-летию основания Еревана.
Садоян и Каладзе обсудили сотрудничество между Ереваном и Тбилиси и были едины во мнении, что необходимо максимально углубить и укрепить связи между двумя городами, сообщает посольство Армении в Грузии.
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