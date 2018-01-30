«Аврора» продолжает поддерживать Матенадаран

Ереван /Медиамакс/. Гуманитарная инициатива «Аврора» выделила грант в размере $ 20 000 Матенадарану.

Институт древних рукописей им. Месропа Маштоца использует полученные средства для повышения профессиональной квалификации молодых ученых и экскурсоводов.



«Повышение квалификации и накопление глубоких знаний – одна из важнейших миссий Матенадарана. Полученный грант позволит нашим экскурсоводам и молодым исследователям развить свои профессиональные навыки»,– заявил исполняющий обязанности директора Института древних рукописей имени Месропа Маштоца Ваган Тер-Гевондян.



Матенадаран организует более 50 лекций, посвященных гуманитарным наукам, а также темам, напрямую связанным с деятельностью института, в том числе медиевистике, изучению рукописей, работе с первоисточниками, библиографии, колофонам, восстановлению и сохранению древних текстов и архивных документов.



Лекции пройдут с января по апрель и с ноября по декабрь 2018 года. В первую очередь они будут предназначены для сотрудников Матенадарана, экскурсоводов и исследователей, однако посетить их сможет любой, кого интересуют заявленные темы.



«Матенадаран – один из самых важных центров изучения армянского культурного наследия и его места в общечеловеческом знании и развитии западной цивилизации. Гуманитарная инициатива «Аврора» рада продолжить это ценное сотрудничество, цель которого – рассказать всему миру о глобальном значении наследия Армении. Помогая молодым исследователям повысить свою квалификацию, мы инвестируем в передачу этого культурного наследия следующим поколениям», – отметил соучредитель гуманитарной инициативы «Аврора» Рубен Варданян.



Это уже третий грант Гуманитарной инициативы «Аврора» Матенадарану в рамках проекта Armenian Memory Act, направленного на сохранение и обработку архивов и бумаг, посвященных армянской истории. В 2015 году Матенадаран получил грант на приобретение специализированного сканера для перевода манускриптов в цифровой формат, что позволило сделать их более доступными как для исследователей, так и для представителей широкой общественности. С момента запуска проекта оцифровано 617 манускриптов и 4327 редких архивных документов.

В 2016 году был выделен второй грант, использованный для оплаты обучения десяти экскурсоводов Матенадарана в Германии.