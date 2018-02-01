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Католикос всех армян принял Армена Саргсяна



Ереван /Медиамакс/. Верховный Патриарх и Католикос всех армян Гарегин Второй принял в Первопрестольном Святом Эчмиадзине кандидата на пост президента от Республиканской партии Армении Армена Саргсяна.

Гарегин Второй подчеркнул, что «рад принять родного сына Армянской Апостольской церкви, чей патриотический дух и преданность церкви имели свои практические проявления в жизни армянского народа в прошлые годы».

Католикос выразил надежду, что Армен Саргсян примет предложение и направит свой опыт в области государственного управления и свои связи с Диаспорой во благо Родины.

Говоря о положении и миссии четвертого президента Армении, Армен Саргсян подчеркнул, что в новых условиях государственного управления страной они будут отличаться. Миссия президента приобретет новый смысл, будет сформирована новая культура, заметил он.

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