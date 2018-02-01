Заседания правительства будут проходить за закрытыми дверями

Ереван /Медиамакс/. Правительство Армении одобрило сегодня проект закона «О структуре и деятельности правительства», по которому предусмотрено проводить заседания правительства за закрытыми дверями.

«Заседания правительств во всех странах мира бывают закрытыми, и только в тех случаях, когда необходимо оповестить общественность об определенных вопросах, некоторые фрагменты заседаний, по решению премьер-министра, проводятся в открытом режиме»,- заявил министр юстиции Давид Арутюнян.



Министр подчеркнул, что «будет обеспечена прозрачность деятельности правительства, а премьер-министр обязан обеспечить передачу информации о деятельности правительства».



Проект закона будет представлен на утверждение Национального собрания.