VFS Global больше не будет выдавать визы в Испанию

Ереван /Медиамакс/. С 15 февраля 2018 года действующий в Ереване визовый центр «VFS Global» не будет принимать заявки на получение въездной визы в Испанию.

Об этом Медиамакс сообщили сегодня в посольстве Литвы в Армении.



«Заявку на получение визы необходимо направлять непосредственно в посольство Литвы»,- сообщили в посольстве.



Что касается въездных виз в Данию, Эстонию, Венгрию, Латвию и Литву, то для их получения можно обращаться как в посольство Литвы в Армении, так и в Визовый центр по адресу Налбандяна 48/1.



Дополнительная информация доступна на сайте посольства.