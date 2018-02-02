VFS Global больше не будет выдавать визы в Испанию

Ереван /Медиамакс/. С 15 февраля 2018 года действующий в Ереване визовый центр «VFS Global» не будет принимать заявки на получение въездной визы в Испанию.
Об этом Медиамакс сообщили сегодня в посольстве Литвы в Армении.
«Заявку на получение визы необходимо направлять непосредственно в посольство Литвы»,- сообщили в посольстве.
Что касается въездных виз в Данию, Эстонию, Венгрию, Латвию и Литву, то для их получения можно обращаться как в посольство Литвы в Армении, так и в Визовый центр по адресу Налбандяна 48/1.
Дополнительная информация доступна на сайте посольства.
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