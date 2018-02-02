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Январский рейтинг министров по освещению в интернет-СМИ


Фото: Photolure


Ереван /Медиамакс/. Разработанная Медиамакс система мониторинга, анализа и оценки СМИ MaxMonitor представляет данные об освещении деятельности министров в армянских интернет-медиа в январе 2018 года.

По итогам мониторинга 130 информационных сайтов тройка наиболее часто освещаемых министров выглядит следующим образом:

1. Министр обороны Виген Саргсян: 1468 публикаций.

2. Министр иностранных дел Эдвард Налбандян: 1159 публикаций.

3. Министр юстиции Давид Арутюнян: 559 публикаций.

Меньше всего освещалась работа следующих трех министров:

1. Министр диаспоры Грануш Акопян: 100 публикаций.

2. Министр экономического развития и инвестиций Сурен Караян: 82 публикаций. 

3. Министр спорта и по делам молодежи Грачья Ростомян: 81 публикация.


Представленные данные относятся исключительно к количеству упоминаний.

Специалисты MaxMonitor также анализируют публикации 13 новостных сайтов  (168.am, 1in.am, A1plus.am, Aravot.am, Armenpress.am, Armlur.am, Blognews.am, Hraparak.am, Lragir.am, Mediamax.am, News.am, Panorama.am, Tert.am) и сортируют позитивные, нейтральные и негативные упоминания. Данные за январь доступны в нижеприведенной таблице.

Министр

Позитивная

Нейтральная

Негативная

Виген Саргсян

157

220

28

Эдвард Налбандян

100

257

3

Давид Арутюнян

32

131

2

Игнатий Аракелян

57

55

6

Ваан Мартиросян

41

68

9

Давид Тоноян

50

60

0

Ваче Габриэлян

22

84

1

Владимир Гаспарян

27

70

2

Ашот Манукян

14

75

2

Вардан Арамян

39

42

8

Левон Мкртчян

51

24

1

Арцвик Минасян

21

43

3

Артем Асатрян

24

18

1

Давид Локян

20

13

1

Грануш Акопян

22

12

0

Армен Амирян

21

8

1

Левон Алтунян

17

11

2

Грачья Ростомян

9

9

3

Сурен Караян

3

17

0


Медиакомпания Медиамакс со своей системой MaxMonitor является лидером на рынке медиамониторинга, анализа и оценки в Армении. Клиентами системы являются несколько десятков частных и государственных организаций: банки, телекоммуникационные операторы, министерства и ведомства, международные организации и посольства.

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