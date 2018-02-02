Январский рейтинг министров по освещению в интернет-СМИ

Ереван /Медиамакс/. Разработанная Медиамакс система мониторинга, анализа и оценки СМИ MaxMonitor представляет данные об освещении деятельности министров в армянских интернет-медиа в январе 2018 года.



По итогам мониторинга 130 информационных сайтов тройка наиболее часто освещаемых министров выглядит следующим образом:



1. Министр обороны Виген Саргсян: 1468 публикаций.



2. Министр иностранных дел Эдвард Налбандян: 1159 публикаций.



3. Министр юстиции Давид Арутюнян: 559 публикаций.



Меньше всего освещалась работа следующих трех министров:



1. Министр диаспоры Грануш Акопян: 100 публикаций.



2. Министр экономического развития и инвестиций Сурен Караян: 82 публикаций.



3. Министр спорта и по делам молодежи Грачья Ростомян: 81 публикация.



Представленные данные относятся исключительно к количеству упоминаний.



Специалисты MaxMonitor также анализируют публикации 13 новостных сайтов (168.am, 1in.am, A1plus.am, Aravot.am, Armenpress.am, Armlur.am, Blognews.am, Hraparak.am, Lragir.am, Mediamax.am, News.am, Panorama.am, Tert.am) и сортируют позитивные, нейтральные и негативные упоминания. Данные за январь доступны в нижеприведенной таблице.





Министр Позитивная Нейтральная Негативная Виген Саргсян 157 220 28 Эдвард Налбандян 100 257 3 Давид Арутюнян 32 131 2 Игнатий Аракелян 57 55 6 Ваан Мартиросян 41 68 9 Давид Тоноян 50 60 0 Ваче Габриэлян 22 84 1 Владимир Гаспарян 27 70 2 Ашот Манукян 14 75 2 Вардан Арамян 39 42 8 Левон Мкртчян 51 24 1 Арцвик Минасян 21 43 3 Артем Асатрян 24 18 1 Давид Локян 20 13 1 Грануш Акопян 22 12 0 Армен Амирян 21 8 1 Левон Алтунян 17 11 2 Грачья Ростомян 9 9 3 Сурен Караян 3 17 0



Медиакомпания Медиамакс со своей системой MaxMonitor является лидером на рынке медиамониторинга, анализа и оценки в Армении. Клиентами системы являются несколько десятков частных и государственных организаций: банки, телекоммуникационные операторы, министерства и ведомства, международные организации и посольства.