Январский рейтинг министров по освещению в интернет-СМИ

Ереван /Медиамакс/. Разработанная Медиамакс система мониторинга, анализа и оценки СМИ MaxMonitor представляет данные об освещении деятельности министров в армянских интернет-медиа в январе 2018 года.
По итогам мониторинга 130 информационных сайтов тройка наиболее часто освещаемых министров выглядит следующим образом:
1. Министр обороны Виген Саргсян: 1468 публикаций.
2. Министр иностранных дел Эдвард Налбандян: 1159 публикаций.
3. Министр юстиции Давид Арутюнян: 559 публикаций.
Меньше всего освещалась работа следующих трех министров:
1. Министр диаспоры Грануш Акопян: 100 публикаций.
2. Министр экономического развития и инвестиций Сурен Караян: 82 публикаций.
3. Министр спорта и по делам молодежи Грачья Ростомян: 81 публикация.
Представленные данные относятся исключительно к количеству упоминаний.
Специалисты MaxMonitor также анализируют публикации 13 новостных сайтов (168.am, 1in.am, A1plus.am, Aravot.am, Armenpress.am, Armlur.am, Blognews.am, Hraparak.am, Lragir.am, Mediamax.am, News.am, Panorama.am, Tert.am) и сортируют позитивные, нейтральные и негативные упоминания. Данные за январь доступны в нижеприведенной таблице.
Министр
Позитивная
Нейтральная
Негативная
Виген Саргсян
157
220
28
Эдвард Налбандян
100
257
3
Давид Арутюнян
32
131
2
Игнатий Аракелян
57
55
6
Ваан Мартиросян
41
68
9
Давид Тоноян
50
60
0
Ваче Габриэлян
22
84
1
Владимир Гаспарян
27
70
2
Ашот Манукян
14
75
2
Вардан Арамян
39
42
8
Левон Мкртчян
51
24
1
Арцвик Минасян
21
43
3
Артем Асатрян
24
18
1
Давид Локян
20
13
1
Грануш Акопян
22
12
0
Армен Амирян
21
8
1
Левон Алтунян
17
11
2
Грачья Ростомян
9
9
3
Сурен Караян
3
17
0
Медиакомпания Медиамакс со своей системой MaxMonitor является лидером на рынке медиамониторинга, анализа и оценки в Армении. Клиентами системы являются несколько десятков частных и государственных организаций: банки, телекоммуникационные операторы, министерства и ведомства, международные организации и посольства.
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