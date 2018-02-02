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Армен Саргсян встретился с представителями армянской молодежи Москвы



Ереван /Медиамакс/. Кандидат на пост президента Армении от Республиканской партии Армении Армен Саргсян и посол Армении в России Вардан Тоганян встретились с армянскими студентами московских вузов.

Согласно сообщению посольства Армении в России, Армен Саргсян подчеркнул важность участия молодежи в общественно-политической, экономической, научной и культурной жизни Армении.

Студенты поблагодарили Армена Саргсяна за неформальную беседу и открытый диалог.

Армен Саргсян пообещал продолжить серию подобных встреч.

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