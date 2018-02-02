Армен Саргсян встретился с представителями армянской молодежи Москвы

Ереван /Медиамакс/. Кандидат на пост президента Армении от Республиканской партии Армении Армен Саргсян и посол Армении в России Вардан Тоганян встретились с армянскими студентами московских вузов.

Согласно сообщению посольства Армении в России, Армен Саргсян подчеркнул важность участия молодежи в общественно-политической, экономической, научной и культурной жизни Армении.



Студенты поблагодарили Армена Саргсяна за неформальную беседу и открытый диалог.



Армен Саргсян пообещал продолжить серию подобных встреч.