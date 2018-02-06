«Сеть ангелов» FAST свяжет бизнес и науку

Ереван /Медиамакс/. По инициативе Научно-технологического фонда Армении (FAST) создана неформальная сеть инвесторов в сфере науки и технологий (Science and Technology Angels Network-STAN).

Сегодня на встрече с журналистами «Сеть ангелов» объявила о начале своей деятельности. Вокруг инициативы объединились 18 армянских инвесторов и предпринимателей из Армении и из-за рубежа, которые будут не только выделять финансовые средства армянским стартапам, но и оказывать консалтинговую помощь, выступать в качестве менторов и помогать устанавливать необходимые связи.



Исполнительный директор FAST Армен Оруджян отметил, что учредители сети рады, что данная инициатива дополнила созданную экосистему, и FAST будет поддерживать тех, кто создает механизмы для содействия научным и предпринимательским сообществам в Армении.



Армен Оруджян Фото: Медиамакс

Артур Алавердян Фото: Медиамакс

Игорь Халатян Фото: Медиамакс