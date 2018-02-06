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«Сеть ангелов» FAST свяжет бизнес и науку


Фото: Медиамакс

Армен Оруджян
Армен Оруджян

Фото: Медиамакс

Артур Алавердян
Артур Алавердян

Фото: Медиамакс

Фото: Медиамакс

Фото: Медиамакс

Фото: Медиамакс

Фото: Медиамакс

Фото: Медиамакс

Игорь Халатян
Игорь Халатян

Фото: Медиамакс

Рубен Арутюнян
Рубен Арутюнян

Фото: Медиамакс


Ереван /Медиамакс/. По инициативе Научно-технологического фонда Армении (FAST) создана неформальная сеть инвесторов в сфере науки и технологий (Science and Technology Angels Network-STAN).

Сегодня на встрече с журналистами «Сеть ангелов» объявила о начале своей деятельности. Вокруг инициативы объединились 18 армянских инвесторов и предпринимателей из Армении и из-за рубежа, которые будут не только выделять финансовые средства армянским стартапам, но и оказывать консалтинговую помощь, выступать в качестве менторов и помогать устанавливать необходимые связи.

Исполнительный директор FAST Армен Оруджян отметил, что учредители сети рады, что данная инициатива дополнила созданную экосистему, и FAST будет поддерживать тех, кто создает механизмы для содействия научным и предпринимательским сообществам в Армении.

Армен Оруджян Армен Оруджян

Фото: Медиамакс


Соучредитель FAST Артур Алавердян добавил, что подобные инициативы важны, поскольку они могут решить конкретные проблемы экосистемы и стимулировать как бизнес-активность, так и науку.

«Для нас очень важно, чтобы эти предприятия имели научную основу, чтобы инвестируемые суммы были направлены на науку, и ученый, который совершил открытие, смог коммерциализивать свою идею и выйти на глобальный рынок. Мы хотим установить связь между бизнесом и наукой»,- отметил он.
Артур Алавердян Артур Алавердян

Фото: Медиамакс


Сопредседатель неформальной сети инвесторов Игорь Халатян отметил, что инициатива нацелена на создание атмосферы, в которой предприниматели смогли найти финансирование для реализации своих идей.

«Мы можем помочь не только финансами, но и своим опытом и знаниями. 18 инвесторов, которые являются членами сети, имеют разнородный и богатый опыт в своих сферах»,- заявил он.
Игорь Халатян Игорь Халатян

Фото: Медиамакс


«Мы необычные «ангелы». «Бизнес-ангелы» инвестируют на начальном этапе развития предприятий, когда предприниматель уже приступил к реализации своей идеи и настал момент, когда необходимо дополнительное финансирование. Мы будем ставить акцент не на количестве, а на качестве, в первую очередь будем акцентировать внимание на научно-технологической основе и наличии перспектив развития не только в Армении, но и в глобальном мире. Мы предоставим не только финансы, но и свое время, знания и опыт»,- заявил сопредседатель неформальной Сети инвесторов Рубен Арутюнян.
Рубен Арутюнян Рубен Арутюнян

Фото: Медиамакс


В течение первых четырех лет деятельности сети минимальный взнос каждого члена STAN составляет $ 10 000. С пятого года для каждого члена планируется установить  минимальный взнос в размере $ 20 000.

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