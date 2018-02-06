Прошел год с назначения Давида Тонояна на пост главы МЧС Армении

Ереван /Медиамакс/. Год назад, 6 февраля 2017 года, указом президента Армении Давид Тоноян был назначен министром по чрезвычайным ситуациям.

Представляя нового министра, премьер-министр Армении Карен Карапетян говорил:



«Мы знаем господина Тонояна как порядочного, организованного управляющего и патриотичного человека и офицера. На мой взгляд, несмотря на большую ответственность, ему будет легко работать на этом посту, учитывая то, что МЧС – состоявшаяся система. Мы уверены, что вместе с командой МЧС господин Тоноян выполнит все поставленные перед ним задачи».



В сентябре 2017 года в интервью Медиамакс по случаю профессионального праздника спасателей Давит Тоноян, в частности, говорил:



«Пусть не прозвучит амбициозно, но одной из наших сильных сторон является формирование культуры доверия среди нашего населения. Люди верят нам, доверяют номеру 911. Не случайно, что в первом полугодии 2017 года службой 911 было получено более 1 млн 55 тысяч вызовов, ни один из которых не остался без ответа».

