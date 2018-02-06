Прошел год с назначения Давида Тонояна на пост главы МЧС Армении

Ереван /Медиамакс/. Год назад, 6 февраля 2017 года, указом президента Армении Давид Тоноян был назначен министром по чрезвычайным ситуациям.
Представляя нового министра, премьер-министр Армении Карен Карапетян говорил:
«Мы знаем господина Тонояна как порядочного, организованного управляющего и патриотичного человека и офицера. На мой взгляд, несмотря на большую ответственность, ему будет легко работать на этом посту, учитывая то, что МЧС – состоявшаяся система. Мы уверены, что вместе с командой МЧС господин Тоноян выполнит все поставленные перед ним задачи».
В сентябре 2017 года в интервью Медиамакс по случаю профессионального праздника спасателей Давит Тоноян, в частности, говорил:
«Пусть не прозвучит амбициозно, но одной из наших сильных сторон является формирование культуры доверия среди нашего населения. Люди верят нам, доверяют номеру 911. Не случайно, что в первом полугодии 2017 года службой 911 было получено более 1 млн 55 тысяч вызовов, ни один из которых не остался без ответа».
«У нас есть высококвалифицированные, знающие и преданные кадры во всех сферах. Есть и слабые кадры, которые уже понимают, что в нашей системе им нет места. Самый целенаправленный путь работы с кадрами – это прогрессивные реформы системы, которые обусловлены вызовами времени и являются частью актуальной повестки правительства Армении»,- говорил министр.
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