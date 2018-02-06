В Дилижане пройдет армянский полуфинал конкурса Diamond Challenge

Ереван /Медиамакс/. 10 февраля в Дилижанском центре развития местного сообщества пройдет армянский полуфинал конкурса Diamond Challenge.

С августа 2017 года Дилижанский центр развития местного сообщества официально представляет Diamond Challenge в Армении и проводит с подростками занятия по подготовке концепций проектов.



«Задачи конкурса Diamond Challenge совпадают с теми, которые мы решаем в Дилижане вот уже два года, реализуя образовательные программы по социальному предпринимательству и поддерживая молодых людей и их родителей с запуском их собственных проектов. Теперь мы стараемся привлечь молодежь из других регионов Армении, помогая выдвигать идеи и претворять их в жизнь», – сказала директора центра заявила Рубина Тер-Мартиросян.



Предварительный отбор проводился в начале января 2018 года.



20 команд старшеклассников 14–18 лет со всей Армении, в том числе из колледжа UWC Dilijan, представили свои предложения проектов и презентации в слайдах. Сотни членов жюри из разных стран отобрали десять лучших команд, которые 10 февраля представят в Дилижане свои идеи жюри.



Судьям предстоит выбрать проект, который получит грант в размере $ 1 000 и будет представлять Армению в финале Youth Entrepreneurship Summit в Университете Делавера в США, где в борьбе за высшую награду сойдутся команды из 17 стран.



Ли Картер, супруга посла США в Армении, обратится к командам с приветственным словом, а Рафи Багджян, гендиректор фонда «Инициативы развития Армении» (IDeA Foundation) выступит с мотивационной речью.