Карен Карапетян рассказал о планах на ближайшие 4 года

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Карен Карапетян заявил о важности текущего года.
«2018 год очень важен. Какие задачи стоят перед нашим правительством в макроэкономическом плане? В 2018, 2019, 2020, 2021 гг. мы достигнем успехов в экономике, которые дадут нам базу и право проводить в стране долгосрочные, фундаментальные реформы, имеющие длинный горизонт и создающие основу для продолжительного роста», - заявил премьер-министр 9 февраля на совещании в министерстве по чрезвычайным ситуациям.
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