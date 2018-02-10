Карен Карапетян рассказал о планах на ближайшие 4 года

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Карен Карапетян заявил о важности текущего года.

«2018 год очень важен. Какие задачи стоят перед нашим правительством в макроэкономическом плане? В 2018, 2019, 2020, 2021 гг. мы достигнем успехов в экономике, которые дадут нам базу и право проводить в стране долгосрочные, фундаментальные реформы, имеющие длинный горизонт и создающие основу для продолжительного роста», - заявил премьер-министр 9 февраля на совещании в министерстве по чрезвычайным ситуациям.