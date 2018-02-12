Нубар Афеян рассказал о мечте «Авроры»

Ереван /Медиамакс/. 1 марта в Нью-Йорке в музее-мемориале 9/11 пройдут очередные «Диалоги Авроры» (Aurora Dialogues).

Это будет второе мероприятие «Диалоги Авроры», проводимое за пределами Армении.



Первое на тему «Миллионы в движении: время развития и интеграции» состоялось в Берлине в декабре 2017 года.



В интервью Общественному ТВ Армении соучредитель международной гуманитарной инициативы «Аврора» Нубар Афеян отметил, что эти обсуждения играют важную роль в распространении идеологии «Авроры».



«Наша мечта, наша цель заключается в том, чтобы превратить «Аврору» в международное движение. На данный момент есть несколько человек, символизирующих премию, которым мы можем следовать. Но, с другой стороны, это движение должно обрести другие формы, чтобы люди смогли принять участие и проявить свою благодарность в действии»,- отметил Нубар Афеян. – Диалоги «Авроры» помогут объединить людей и обсудить эту идеологию: если ты чувствуешь эту признательность, можешь приложить свои усилия, пожертвовать некую сумму, например, беженцам или на различные программы».







На вопрос, почему всемирно известные люди (оскароносный актер Джордж Клуни, бывший посол США в ООН Саманта Пауэр, бывший министр иностранных дел Франции, соучредитель организации «Врачи без границ» Бернар Кушнер) стремятся войти в отборочную комиссию «Авроры», Нубар Афеян отметил, что вначале учредители премии сомневались, отреагируют ли столь значимые личности на их инициативу. Но в скором времени стало ясно, что эти люди неравнодушны к проблемам гуманизма.

