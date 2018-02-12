Нубар Афеян рассказал о мечте «Авроры»

Ереван /Медиамакс/. 1 марта в Нью-Йорке в музее-мемориале 9/11 пройдут очередные «Диалоги Авроры» (Aurora Dialogues).
Это будет второе мероприятие «Диалоги Авроры», проводимое за пределами Армении.
Первое на тему «Миллионы в движении: время развития и интеграции» состоялось в Берлине в декабре 2017 года.
В интервью Общественному ТВ Армении соучредитель международной гуманитарной инициативы «Аврора» Нубар Афеян отметил, что эти обсуждения играют важную роль в распространении идеологии «Авроры».
«Наша мечта, наша цель заключается в том, чтобы превратить «Аврору» в международное движение. На данный момент есть несколько человек, символизирующих премию, которым мы можем следовать. Но, с другой стороны, это движение должно обрести другие формы, чтобы люди смогли принять участие и проявить свою благодарность в действии»,- отметил Нубар Афеян. – Диалоги «Авроры» помогут объединить людей и обсудить эту идеологию: если ты чувствуешь эту признательность, можешь приложить свои усилия, пожертвовать некую сумму, например, беженцам или на различные программы».
На вопрос, почему всемирно известные люди (оскароносный актер Джордж Клуни, бывший посол США в ООН Саманта Пауэр, бывший министр иностранных дел Франции, соучредитель организации «Врачи без границ» Бернар Кушнер) стремятся войти в отборочную комиссию «Авроры», Нубар Афеян отметил, что вначале учредители премии сомневались, отреагируют ли столь значимые личности на их инициативу. Но в скором времени стало ясно, что эти люди неравнодушны к проблемам гуманизма.
«Многие ищут нас и хотят присоединиться к программе. Сегодня мы нуждаемся в примерах гуманизма, в хороших, преданных своему делу людях, которые готовы пожертвовать собой, чтобы спасти жизнь других. Я не думаю, что многие, в том числе и я, готовы погибнуть ради спасения жизни другого. Но разве примеры героев «Авроры» не помогут нам стать лучше?».
Нубар Афеян отметил, что ему довелось узнать сотню людей и историй. В начале у учредителей «Авроры» были опасения, что на премию будут заявлены 10-15 историй, которые будут постоянно повторяться. Однако в 2018 году на гуманитарную премию «Авроры» было получено 750 заявок, 509 из которых - уникальные кандидаты.
«Мы мечтаем о том, чтобы в один прекрасный день «Аврора» больше не смогла найти таких героев и осталась без дела. Это будет означать, что в мире прекратятся злодеяния, и люди не будут вынуждены помогать или освобождать других людей. Но, к сожалению, мы живем в такое время, когда мир нуждается в этих героях. На мой взгляд, у человека больше недостатков, чем достоинств. Мы бросаем вызов этим недостаткам. Нам не удастся сделать это по отдельности, но сообща – на уровне наций или стран, мы сможем»,- отметил Нубар Афеян.
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