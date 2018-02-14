Photobookfest 2018 объявляет старт Конкурса книжных макетов

Ереван/Медиамакс/. Photobookfest 2018 объявил о старте Конкурса книжных макетов

Цель конкурса поддержать молодых фотографов из России, Украины, Грузии и стран СНГ, в том числе – Армении.



Заявки принимаются до 15 апреля 2018 года.



На конкурс принимаются только бумажные макеты фотокниг, подготовленные авторами самостоятельно, т.е. без участия издательства, имеющие тираж не более 30 экземпляров, не обладающие номером ISBN.



Главный приз конкурса - издание книги.



Ознакомиться с условиями участия в конкурсе и скачать бланк заявки можно на официальной странице.



«Фотокнига становится реальной и доступной формой для реализации авторских идей, особенно в России и странах ближнего зарубежья, где отсутствие арт-рынка и сравнительно небольшое количество фотографических институций ставит авторов, работающих с фотографией, в очень непростые творческие условия, что мешает развитию здоровой конкуренции», - отмечают организаторы конкурса.



Победителя выберет международное жюри, а шорт-лист финалистов будет представлен на фестивале актуальной фотографии PHOTOBOOKFEST 2018.



Фестиваль в этом году пройдет в Москве во второй раз и соберет специалистов в сфере фотографии и книжного дизайна со всего мира. Он откроется 19 апреля и продлится до 13 мая.