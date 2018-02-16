Армянский премьер примет участие в праздновании 25-летия «Газпрома»

Ереван/Медиамакс/. 16-17 февраля премьер-министр Карен Карапетян будет находиться с рабочим визитом в Москве.

Глава правительства планирует провести встречи с представителями армянских и российских деловых кругов с целью обсуждения текущих и перспективных программ.



В ходе визита премьер-министр Армении также примет участие в мероприятии, посвященном 25-летию компании «Газпром».