Давид Тоноян заявил о важности привлечения частного сектора

Ереван/Медиамакс/. Министр по чрезвычайным ситуациям Армении Давид Тоноян заявил о необходимости активного привлечения возможностей частного сектора в процесс управления рисками бедствий.

В своем выступлении на инвестиционном форуме в Сочи министр представил концепцию привлечения частных инвестиций в сферу управления рисками бедствий, разработанную МЧС Армении.



В качестве примеров успешного сотрудничества государства и частного сектора министр привел повышение готовности международного аэропорта «Звартноц» для противостояния возможным чрезвычайным ситуациям и защиту частных инвестиций в сельскохозяйственной сфере от возможных градов.