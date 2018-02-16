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Давид Тоноян заявил о важности привлечения частного сектора



Ереван/Медиамакс/. Министр по чрезвычайным ситуациям Армении Давид Тоноян заявил о необходимости активного привлечения возможностей частного сектора в процесс управления рисками бедствий.

В своем выступлении на инвестиционном форуме в Сочи министр представил концепцию привлечения частных инвестиций в сферу управления рисками бедствий, разработанную МЧС Армении.
 
В качестве примеров успешного сотрудничества государства и частного сектора министр привел повышение готовности международного аэропорта «Звартноц» для противостояния возможным чрезвычайным ситуациям и защиту частных инвестиций в сельскохозяйственной сфере от возможных градов.

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