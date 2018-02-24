Ованес Туманян - отец всех армянских сирот

«Туманян является нашей пока ненаписанной Конституцией, нашим паспортом, предъявляемым всему миру».
Сос Саргсян
19 февраля - день рождения Ованеса Туманяна, а в следующем, 2019 году, празднование 150-летия «поэта всех армян» пройдет под эгидой ЮНЕСКО. Хочется верить, что юбилей Туманяна будет отмечен достойно, став наградой за ту любовь и преданность, которые поэт отдавал без остатка своей Родине.
Туманян является одним из тех исключительных деятелей, чье литературное богатство настолько бесспорно и велико, как и его человеческий образ. Множество жизненных эпизодов Туманяна словно переплетаются с судьбой армянского народа. Поэт жил в сложное и жестокое время для своего народа и полностью делил все ужасы и невзгоды, выпавшие на долю армян. Делил не один, а со всей семьей.
Четверо его сыновей были солдатами, а четверо дочерей – сестрами милосердия.
В письме Туманяна Андранику Озаняну поэт заявляет, что готов пожертвовать главным в жизни:
«Дорогой Андраник! Перед лицом грозной опасности каждый человек должен принести на алтарь всё, что имеет, чтобы предупредить надвигающуюся беду и добиться вожделенного мира. У меня четверо сыновей, всех четверых отдаю в распоряжение правительства, Национального совета и твоё, а четыре дочери с готовностью будут трудиться в тылу».
Со свойственной ему прозорливостью поэт еще в 1913-ом году предвидел события 1915-ого года, написав эти строки:
«Турция обратится к самым чудовищным средствам, чтобы покончить с армянским народом вместе с его вопросом».
Фото: Медиамакс
Безусловно, Туманян хорошо знал турок. Пешком пройдя через весь Кавказский фронт, он стал свидетелем бесчинств турок и курдов и оставил в своем блокноте столь ужасающие записи, которые и сегодня невозможно читать без содрогания.
Разбитая Родина,
Лишенная Родина.
Отец сирот
Еще не отошедший от бесчеловечных картин на Кавказском фронте, в тяжелых душевных переживаниях, Туманян прибывает в Тифлис, где врачи советуют ему немедленно отправиться для восстановления здоровья в какой-нибудь санаторий. Но на это у него не было средств и поэтому по совету друга он направляется на дачу Табахмела, где надеется немного отдохнуть и закончить свой труд «Тысячеголосый соловей». Однако, это ему не удалось, так как через 2-3 дня пришла скорбная весть о Геноциде.
Несмотря на недомогание, поэт не колеблясь ни секунды возвращается в Тифлис, где пишет статью «Спокойствие и большая вера», в которой призывает диаспору не падать духом и сплотиться для спасения беженцев.
Исключительный оптимизм и вера Туманяна не раз спасала тысячи жизней. С трагедией в сердце и огромной болью в душе, поэт, не теряя ни минуты, спешит из Тифлиса в Эчмиадзин, где скопились тысячи беженцев, преимущественно - сироты разного возраста.
Фото: Музей-институт Геноцида армян
По свидетельствам современников, это собрание больше напоминало ад на земле. Ставшие очевидцами ужасов Геноцида, с искалеченными душами, зараженные самыми разными болезнями, грязные и голодные дети собрались в Эчмиадзине. Их было бесчисленное множество. В те первые дни рядом с сиротами был только Туманян. Несмотря на опасности, он привез с собой дочь Нвард. Из-за разных болезней каждый час погибали сироты и сестры милосердия, но для Туманяна вопрос существования нации был важнее жизни собственного ребенка.
Именно там произошел знаменитый диалог Туманяна и Католикоса, во время которого скромнейший поэт именует себя «Поэтом всех армян». За короткий период он становится также «отцом всех армян» для сирот. Так его называли именно сироты. Туманян незамедлительно начинает координировать и решать вопросы размещения, питания, обеспечения одеждой, занимается административными задачами. Но он знал, что важнее всех этих неотложных вопросов был вопрос духовного мира сирот. Чувствительный поэт очень хорошо понимал, что, прожив на свете всего несколько лет, эти дети видели невероятные, ужасные злодеяния, стали свидетелями жестоких убийств родителей и членов семьи. Их детские души и тела были жестоко измучены и именно сейчас они нуждались в материнской любви и заботе. Туманян стал призывать всех женщин и девушек находиться рядом с сиротами. Часто поэт сам возвращал домой прибывших на помощь девушек, учитывая их несовершеннолетие. Но человеколюбие и преданность Туманяна были настолько велики, что все буквально заражались такой же любовью и не хотели покидать Эчмиадзин.
Так он отправил домой знаменитую любовь Чаренца - Карине Котанджян. Также он хотел вернуть домой учительницу Сатеник Оганджанян, которая ослушалась Туманяна, осталась и вскоре погибла от эпидемии. Поэт остро переживал ее смерть.
Как бы преданно сестры милосердия не выполняли свою работу, все равно самым любимым, единственной надеждой и опорой для сирот был Туманян. Они обращались к нему с жалобами и просьбами, звали его, когда были больны, просили, чтобы не стригли волосы, шили им красные платья. «…Отец, сшейте мне красное платьице…».
Родина скорби,
Родина сирот.
Он знал, что духовно должен быть рядом с сиротами, должен быть физически крепким, чтобы решать все административные дела.
Встретить Андраника
В Эчмиадзине, Александрополе, Ереване, Баку, Дилижане, Тифлисе были открыты детские дома, подотчетные Туманяну, и он был на связи со всеми. Он также являлся членом и председателем многих общественных организаций, помогающих армянам.
Фото: Музей АРФ Дашнакцутюн
Чтобы хоть немного облегчить будни и утешить горе сирот, Туманян шел на разные ухищрения. Он условился с детьми, что познакомит с Андраником тех сирот, которые будут хорошо учиться. И это условие действительно работало. Дети, забыв свое горе, стали самозабвенно учиться, того, чтобы хоть раз увидеть Андраника. Среди этих детей был и отец самой знаменитой поэтессы Аргентины и Латинской Америки Алисы Киракосян.
Не оставить умерших непогребенными
Туманян заботился не только о сиротах, но и о каждом, кто его окружал. Он следил, чтобы сестры милосердия не оставались голодными. Туманян заботился даже об умерших. В те дни было так много смертей, что трупы везли на телегах. В один из дней извозчик отказался выполнять свою работу, сославшись на то, что администрация Эчмиадзина не выплатила ему зарплату.
Фото: Музей Ованеса Туманяна
Туманян в отчаянии собрал и отдал последние деньги ямщику, чтобы покойники не оставались непогребенными. Тогда же из духовной семинарии Геворгян отчисляют сына поэта - за неоплату. Туманян стал «отцом всех армян», взяв на себя проблемы всего осиротевшего народа.
«Туманян бежал из одной точки в другую, из одной палатки в другую… от одного умирающего к другому. Диктовал, приказывал, укорял, улыбался, ласкал, злился».
Ваан Тотовенц
Сарьян не выдержал
Горе объединило всех, каждый пытался помочь, чем мог. С этим намерением в Эчмиадзин прибыл и Мартирос Сарьян, но не выдержал тяжести увиденного. Во дворе и коридорах друг на друга были уложены трупы, вокруг - голод, истощенные и больные глаза, крики умирающих. Увидев эти ужасающие сцены, художник потерял сознание. Туманян, оставив сирот, пытался привести в чувство Сарьяна. Очнувшись, больной Сарьян внял советам Туманяна и уехал.
Если Сарьян не продержался и нескольких часов, то представьте, что происходило с нежным и хрупким сердцем поэта, который дни напролет был свидетелем этих сцен, молчаливо сопереживая. Именно поэтому пятидесятилетний жизнерадостный мужчина всего за несколько месяцев постарел до неузнаваемости. Непонятно, откуда больной поэт брал силы. Непоколебимость Туманяна в этот период лучше всего описывает Лео:
«Ованес Туманян находится и трудится в этом аду, к счастью, не сходит с ума».
Потери, потери, потери
И действительно, скорее всего, Туманян сошел бы с ума, если бы не чувствовал, как сильно в нем нуждались. Он знал, что у него нет права на отчаяние. Он даже задушил в себе собственное горе. В 1915 году односельчанами был убит его брат Ростом. В кармане у убитого нашли письмо Туманяна, в котором он предупреждал брата о приближающейся опасности. Через год умер еще один молодой, не перешагнувший тридцатилетний рубеж, брат - Арташес. Через три года, в 1918-м, умер любимый сын поэта - Артик, исключительно одаренный парень. Потеря сына становится самым большим ударом в жизни Туманяна. Но даже несмотря на смерть сына, он продолжает заниматься национальными вопросами.
Мать Карена Демирчяна - воспитанница Туманяна
Туманян и работники детдомов занимались и проблемами усыновления детей. В стране царил голод и нищета, но многие семьи все равно усыновляли сирот. Туманян, будучи председателем «Кавказского общества армянских писателей», пошел против устава и руководства общества, заставив его усыновить троих одаренных детей - Миграна Тутунджяна, Норайра Дабагяна и Вагаршака Норенца.
Фото: Музей Ованеса Туманяна
Поэт создал специальный фонд, чтобы эти трое смогли получить образование. Первый из них, к сожалению, умер, а последний выжил и написал воспоминания о Туманяне, наполненные любовью и безграничной признательностью. Туманян, у которого было десять своих детей, усыновил более десятка сирот и отвез их в свой дом в Тифлисе.
Все, кто усыновлял детей, получали от общественных организаций определенную сумму, чтобы хоть как-то их обеспечить. В те дни все были несчастны. Туманян был в долгах как шелках, однако он отказался брать деньги на содержание детей в своем доме из каких-либо фондов.
Фото: Музей Ованеса Туманяна
Среди этих детей была и мать будущего руководителя Советской Армении Карена Демирчяна - Луснтаг, которая была желанным ребенком в одной из семей Вана. Вся семья Луснтаг была убита у нее на глазах, выжили только они с сестрой. Уже в детдоме она потеряла и сестру. Туманян стал для нее родителем, а семьей - его жена и дети. В жизни Луснтаг Туманян остался самым ярким и светлым воспоминанием. Таким он запомнился всем сиротам, которые встречались на его жизненном пути.
Родина надежды,
Родина света…
Человек есть все … «Крепитесь»
В день рождения Туманяна мы вспомнили о самом скорбном периоде его жизни, хотя даже тогда присутствовал свойственный ему оптимизм и безграничная любовь к людям.
Эти качества он не потерял даже на предсмертном ложе. Умирающий поэт спрашивает у врача: «Что есть человек?», а тот ему отвечает, что «человек - ничто». Туманян возражает и говорит, что «человек есть все». Человек действительно был для него всем. Именно поэтому он был готов жертвовать собой без остатка ради людей.
За помощь в подготовке материала автор выражает особую благодарность туманяноведу, доктору филологических наук Сусанне Ованесян.
Сосси Ханикян
При подготовке материала использовались следующие источники:
Нвард Туманян, «Воспоминания и беседы», Луйс, Ереван, 1969
Сусанна Ованесян, «Истории из жизни Ованеса Туманяна», Цицернак, Ереван, 2010
«Туманян в воспоминаниях современников», Издательство Академии наук Армянской ССР, Ереван, 1969//2009
Арсен Тертерян, «Армянские писатели-патриоты», Издательство Ереванского университета, Ереван, 1942
Ованес Айвазян, «Полководец Андраник и Ованнес Туманян», Ереван, 2004
КомментарииЗдесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.