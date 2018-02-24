Ованес Туманян - отец всех армянских сирот

«Туманян является нашей пока ненаписанной Конституцией, нашим паспортом, предъявляемым всему миру».



Сос Саргсян



19 февраля - день рождения Ованеса Туманяна, а в следующем, 2019 году, празднование 150-летия «поэта всех армян» пройдет под эгидой ЮНЕСКО. Хочется верить, что юбилей Туманяна будет отмечен достойно, став наградой за ту любовь и преданность, которые поэт отдавал без остатка своей Родине.



Туманян является одним из тех исключительных деятелей, чье литературное богатство настолько бесспорно и велико, как и его человеческий образ. Множество жизненных эпизодов Туманяна словно переплетаются с судьбой армянского народа. Поэт жил в сложное и жестокое время для своего народа и полностью делил все ужасы и невзгоды, выпавшие на долю армян. Делил не один, а со всей семьей.



Четверо его сыновей были солдатами, а четверо дочерей – сестрами милосердия.



В письме Туманяна Андранику Озаняну поэт заявляет, что готов пожертвовать главным в жизни:



«Дорогой Андраник! Перед лицом грозной опасности каждый человек должен принести на алтарь всё, что имеет, чтобы предупредить надвигающуюся беду и добиться вожделенного мира. У меня четверо сыновей, всех четверых отдаю в распоряжение правительства, Национального совета и твоё, а четыре дочери с готовностью будут трудиться в тылу».



Со свойственной ему прозорливостью поэт еще в 1913-ом году предвидел события 1915-ого года, написав эти строки:



«Турция обратится к самым чудовищным средствам, чтобы покончить с армянским народом вместе с его вопросом».



Блокнот Ованеса Туманяна в серебряном футляре Фото: Медиамакс

Отец сирот

Армянские сироты Фото: Музей-институт Геноцида армян

Встретить Андраника

Андраник Озанян Фото: Музей АРФ Дашнакцутюн

Не оставить умерших непогребенными

Ованес Туманян Фото: Музей Ованеса Туманяна

Сарьян не выдержал

Потери, потери, потери

Мать Карена Демирчяна - воспитанница Туманяна

Ованес Туманян Фото: Музей Ованеса Туманяна

Ованес Туманян Фото: Музей Ованеса Туманяна

Человек есть все … «Крепитесь»

Нвард Туманян, «Воспоминания и беседы», Луйс, Ереван, 1969

Сусанна Ованесян, «Истории из жизни Ованеса Туманяна», Цицернак, Ереван, 2010

«Туманян в воспоминаниях современников», Издательство Академии наук Армянской ССР, Ереван, 1969//2009

Арсен Тертерян, «Армянские писатели-патриоты», Издательство Ереванского университета, Ереван, 1942

Ованес Айвазян, «Полководец Андраник и Ованнес Туманян», Ереван, 2004