В Нью-Йорке пройдут «Диалоги Авроры»

Ереван /Медиамакс/. 1 марта 2018 года в Нью-Йорке пройдут очередные «Диалоги Авроры», организованные совместно с Национальным мемориалом и музеем 11 сентября.

Обсуждения следуют за «Диалогами Авроры» в Берлине, которые прошли при партнерстве с фондом «Роберт Бош».



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