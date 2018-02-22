В Нью-Йорке пройдут «Диалоги Авроры»

Ереван /Медиамакс/. 1 марта 2018 года в Нью-Йорке пройдут очередные «Диалоги Авроры», организованные совместно с Национальным мемориалом и музеем 11 сентября.
Обсуждения следуют за «Диалогами Авроры» в Берлине, которые прошли при партнерстве с фондом «Роберт Бош».
В декабре 2017 года лауреат первой премии «Аврора» Маргарит Баранкице и трое финалистов премии приняли участие в Диалогах «Аврора» в Берлине. Маргарит Баранкице, лауреат премии «Аврора» -2017 доктор Том Катена и трое финалистов премии заявлены среди спикеров мартовской программы в Нью-Йорке.
После этого «Диалоги Авроры» продолжат шествие по миру: мероприятия пройдут в Москве, Лондоне, Буэнос-Айресе, Лос-Анжелесе, Бейруте и других городах.
«Созданная три года назад гуманитарная инициатива «Аврора» опирается на накопленный армянами опыт, создавая глобальное движение, цель которого – вдохновить каждого из нас защищать человечество и спасать жизни. Мы с большим удовлетворением наблюдаем за тем, как героев «Авроры» принимают по всему миру. Их влияние на гуманитарное сообщество, а также на учащихся, студентов и представителей СМИ очевидно»,- отметил соучредитель гуманитарной инициативы «Аврора» Нубар Афеян.
«У нынешнего поколения армян и у тех, кто придет после нас, есть возможность на деле выразить свою признательность, меняя жизни людей к лучшему. Не воспользоваться этим шансом отплатить добром за добро значило бы проявить чудовищную неблагодарность»,- отметил соучредитель гуманитарной инициативы «Аврора» Рубен Варданян.
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