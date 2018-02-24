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В 2017 году за гражданством Армении обратились 1208 армян из Сирии



Ереван /Медиамакс/. В 2017 году за получением гражданства Армении обратились 1208 армян из Сирии и 1433 армян из Ливана.

Эти данные привел начальник паспортно-визового управления  полиции Армении Мнацакан Бичахчян на сосотявшемся 23 февраля в министерстве диаспоры заседании межведомственной комисии, координирующей вопросы помощи сирийским армянам.

О ситуации в Сирии и Ираке и проблемах армянских общин говорил заместитель министра иностранных дел Армении Армен Папикян. Оценивая ситуацию в Ираке, он отметил, что армянская община этой страны по-прежнему обеспокоена нестабильной и опасной ситуацией, трудными социальными условиями.

Эксперт программы Общества международного сотрудничества Германии (GIZ) Карине Симонян рассказала о программах по экономической интеграции сирийских армян, в частности, представила работы, направленные на развитие ими бизнеса.

Министр диаспоры Грануш Акопян отметила важность продолжения экономических, здравоохранительных, образовательных и социальных программ, направленных на интеграцию армян Сирии. Министр поблагодарила партнеров и пригласила их принять участие в выставке-ярмарке изделий ручной работы сирийских армян 6 марта.

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