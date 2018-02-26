Музей Сарояна во Фрезно откроется в августе 2018 года

Ереван /Медиамакс/. Открытие музея Уильяма Сарояна во Фрезно планируется 31 августа 2018-го года, в 110-ю годовщину со дня рождения писателя.

Об этом сообщили в культурном и интеллектуальном фонде «Ренессанс», который реализует проект «Сароян Хаус».



23 февраля координатор проекта Аваг Симонян, соучредитель архитектурной студии «Сторакет» Меружан Минасян и почетный член совета попечителей проекта «Сароян Хаус», профессор факультета армянских исследований государственного университета штата Калифорния Барлоу Дер-Мугрдечан встретились с мэром города Фрезно Ли Брендом и представили ему проект.



Мэр приветствовал проект и выразил готовность оказать поддержку.



На встрече было отмечено, что музей, представляющий известные и неизвестные фрагменты из жизни Уильяма Сарояна, станет одним из культурных и общественных центров Фрезно.



Благодаря голограмме Сарояна гостям музея будет предоставлена возможность «лично увидеть» писателя.