Музей Сарояна во Фрезно откроется в августе 2018 года

Ереван /Медиамакс/. Открытие музея Уильяма Сарояна во Фрезно планируется 31 августа 2018-го года, в 110-ю годовщину со дня рождения писателя.
Об этом сообщили в культурном и интеллектуальном фонде «Ренессанс», который реализует проект «Сароян Хаус».
23 февраля координатор проекта Аваг Симонян, соучредитель архитектурной студии «Сторакет» Меружан Минасян и почетный член совета попечителей проекта «Сароян Хаус», профессор факультета армянских исследований государственного университета штата Калифорния Барлоу Дер-Мугрдечан встретились с мэром города Фрезно Ли Брендом и представили ему проект.
Мэр приветствовал проект и выразил готовность оказать поддержку.
На встрече было отмечено, что музей, представляющий известные и неизвестные фрагменты из жизни Уильяма Сарояна, станет одним из культурных и общественных центров Фрезно.
Благодаря голограмме Сарояна гостям музея будет предоставлена возможность «лично увидеть» писателя.
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