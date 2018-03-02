Дорога из аэропорта в Ереван будет благоустроена

Ереван/Медиамакс/. На сегодняшнем заседании правительства премьер-министр Армении Карен Карапетян заявил о необходимости в сжатые сроки провести ряд работ по благоустройству Еревана и Гюмри.

Министру финансов, председателю Государственного комитета по градостроительству поручено, а мэру Еревана предложено за месяц совместно разработать единые решения по благоустройству автодороги, ведущей из аэропорта «Звартноц» в Ереван, а также составить проектные документы, в том числе - смету.



Мэру Гюмри предложено максимум за два месяца совместно с инвестиционным фондом «Возрождение Кумайри» завершить благоустройство и озеленение дорог, ведущих из аэропорта «Ширак» в Гюмри, прилегающей к площади Гюмри территории и дорог, ведущих в Ереван.