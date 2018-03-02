Февральский рейтинг женщин-политиков по освещению в интернет-СМИ

Ереван/Медиамакс/. Система мониторинга, анализа и оценки СМИ MaxMonitor отныне будет представлять ежемесячный рейтинг женщин-политических деятелей по освещению в интернет-СМИ.

В течение февраля система MaxMonitor отслеживала частоту и темы, вокруг которых в армянских интернет-СМИ упоминались:



1. Арев Самуелян: заммминистра культуры.

2. Арпине Ованнисян: вице-спикер парламента.

3. Заруи Постанджян: член Совета старейшин Еревана.

4. Лена Назарян: депутат парламента.

5. Эрмине Нагдалян: депутат парламента.

6. Грануш Акопян: министр диаспоры.

7. Мане Тандилян: депутат парламента.

8. Маргарит Есаян: депутат парламента.

9. Наира Зограбян: депутат парламента.

10. Нуне Саргсян: супруга кандидата на пост президента Армении Армена Саргсяна.

11. Шушан Петросян: депутат парламента.

12. Рита Саргсян: супруга президента Армении Сержа Саргсяна.



По итогам мониторинга 130 информационных сайтов тройка наиболее часто освещаемых женщин-политических деятелей за февраль выглядит следующим образом:



1. Руководитель фракции «Еркир цирани» в Совете старейшин Еревана Заруи Постанджян: 619 упоминаний.



2. Депутат парламента от фракции «Царукян» Наира Зограбян: 458 упоминаний.



3. Вице-спикер парламента Арпине Ованнисян: 312 упоминаний.

Фото: Медиамакс