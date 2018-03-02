Февральский рейтинг женщин-политиков по освещению в интернет-СМИ

Ереван/Медиамакс/. Система мониторинга, анализа и оценки СМИ MaxMonitor отныне будет представлять ежемесячный рейтинг женщин-политических деятелей по освещению в интернет-СМИ.
В течение февраля система MaxMonitor отслеживала частоту и темы, вокруг которых в армянских интернет-СМИ упоминались: Фото: Медиамакс
1. Арев Самуелян: заммминистра культуры.
2. Арпине Ованнисян: вице-спикер парламента.
3. Заруи Постанджян: член Совета старейшин Еревана.
4. Лена Назарян: депутат парламента.
5. Эрмине Нагдалян: депутат парламента.
6. Грануш Акопян: министр диаспоры.
7. Мане Тандилян: депутат парламента.
8. Маргарит Есаян: депутат парламента.
9. Наира Зограбян: депутат парламента.
10. Нуне Саргсян: супруга кандидата на пост президента Армении Армена Саргсяна.
11. Шушан Петросян: депутат парламента.
12. Рита Саргсян: супруга президента Армении Сержа Саргсяна.
По итогам мониторинга 130 информационных сайтов тройка наиболее часто освещаемых женщин-политических деятелей за февраль выглядит следующим образом:
1. Руководитель фракции «Еркир цирани» в Совете старейшин Еревана Заруи Постанджян: 619 упоминаний.
2. Депутат парламента от фракции «Царукян» Наира Зограбян: 458 упоминаний.
3. Вице-спикер парламента Арпине Ованнисян: 312 упоминаний.
Фото: Медиамакс
КомментарииЗдесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.