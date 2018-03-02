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Февральский рейтинг женщин-политиков по освещению в интернет-СМИ


Фото: PAN Photo/Photolure

Фото: Медиамакс


Ереван/Медиамакс/. Система мониторинга, анализа и оценки СМИ MaxMonitor отныне будет представлять ежемесячный рейтинг женщин-политических деятелей по освещению в интернет-СМИ.

 В течение февраля система MaxMonitor отслеживала частоту и темы, вокруг которых в армянских интернет-СМИ упоминались:

1.    Арев Самуелян: заммминистра культуры.
2.    Арпине Ованнисян: вице-спикер парламента.
3.    Заруи Постанджян: член Совета старейшин Еревана.
4.    Лена Назарян: депутат парламента.
5.    Эрмине Нагдалян: депутат парламента.
6.     Грануш Акопян: министр диаспоры.
7.    Мане Тандилян: депутат парламента.
8.    Маргарит Есаян: депутат парламента.
9.    Наира Зограбян: депутат парламента.
10.    Нуне Саргсян: супруга кандидата на пост президента Армении Армена Саргсяна.
11.    Шушан Петросян: депутат парламента.
12.    Рита Саргсян: супруга президента Армении Сержа Саргсяна.

По итогам мониторинга 130 информационных сайтов тройка наиболее часто освещаемых женщин-политических деятелей за февраль выглядит следующим образом:

1. Руководитель фракции «Еркир цирани» в Совете старейшин Еревана Заруи Постанджян: 619 упоминаний.

2. Депутат парламента от фракции «Царукян» Наира Зограбян: 458 упоминаний.

3. Вице-спикер парламента Арпине Ованнисян:  312 упоминаний.

Фото: Медиамакс

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