В Нью-Йорке прошли «Диалоги Авроры»

Ереван/Медиамакс/. В Нью-Йорке состоялись первые «Диалоги Авроры» (Aurora Dialogues) за 2018 год.

Гуманитарная инициатива «Аврора» в сотрудничестве с Национальным мемориалом и музеем 11 сентября собрала выдающихся представителей гуманитарного сообщества для того, чтобы обсудить движущие силы людской солидарности.



Мероприятие под названием «Солидарность без границ: подвиг неравнодушия» сосредоточило свое внимание на том, что побуждает людей рисковать жизнью и вставать на защиту других в сложных ситуациях.



«Для нас большая честь присоединиться к Гуманитарной инициативе «Аврора» для поощрения щедрости человеческого духа»,- отметила президент Национального мемориала и музея 11 сентября Элис М. Гринуолд.



С основным докладом выступил известный психолог, основатель и руководитель проекта «Героическое мышление» (Heroic Imagination Project), почетный профессор Стэнфордского университета и Филип Зимбардо. Основное внимание в докладе было уделено психологическим мотивировкам и реакции на героизм, в особенности тому, как люди могут научиться активизироваться, в то время как другие отступают.







В дискуссии, модератором которой выступил обозреватель газеты «Вашингтон пост» Дэвид Игнатиус, лауреат премии «Аврора» 2016 г. Маргарит Баранкице рассказала о собственном опыте преодоления невзгод.



В дискуссии также принял участие отставной лейтенант спецподразделения полиции Нью-Йорка Билл Киган, который был командующим ночными операциями групп по спасению и поиску на месте террористического акта во Всемирном торговом центре 11 сентября 2001 года. Лейтенант Киган является основателем и руководителем организации H.E.A.R.T. 9/11 (Группа реагирования для помощи в чрезвычайных ситуациях), которая работает в сфере быстрого реагирования на стихийные бедствия, восстанавливает общественные центры в особо пострадавших районах и поддерживает поисковые и восстановительные работы.



«Маргарит и лейтенант Киган воплощают мужество и невероятный путь, проделанный теми, кто лично преодолел невзгоды. После того, как Маргарит была спасена сама, она продолжила спасать тысячи других жизней»,- сказал соучредитель Гуманитарной инициативы «Аврора», президент Корпорации Карнеги в Нью-Йорке Вардан Грегорян.



«Работа глобальной эстафеты добра является одной из ключевых ценностей Гуманитарной инициативы «Аврора». Эти герои рисковали своей жизнью. Самое меньше, что мы можем сделать – это оказать поддержку им и их инициативам, чтобы поддерживать дух благотворительности и человеческих ценностей»,- добавил Вардан Грегорян.