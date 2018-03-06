Февральский рейтинг министров по освещению в интернет-СМИ

Ереван /Медиамакс/. Разработанная Медиамакс система мониторинга, анализа и оценки СМИ MaxMonitor представляет данные об освещении деятельности министров в армянских интернет-медиа в феврале 2018 года. Фото: Медиамакс
По итогам мониторинга 130 информационных сайтов тройка самых освещаемых министров выглядит следующим образом:
1. Министр иностранных дел Эдвард Налбандян: 1062 публикации.
2. Министр юстиции Давид Арутюнян: 929 публикаций.
3. Министр образования и науки Левон Мкртчян: 570 публикаций.
Меньше всего освещалась работа следующих трех министров:
1. Вице-премьер, министр международной экономической интеграции и реформ Ваче Габриелян: 189 публикаций.
2. Министр диаспоры Грануш Акопян: 128 публикаций.
3. Министр труда и социальных вопросов Артем Асатрян: 74 публикации.
Представленные данные относятся исключительно к количеству упоминаний.
Специалисты MaxMonitor также анализируют публикации 13 новостных сайтов (168.am, 1in.am, A1plus.am, Aravot.am, Armenpress.am, Armlur.am, Blognews.am, Hraparak.am, Lragir.am, Mediamax.am, News.am, Panorama.am, Tert.am) и сортируют позитивные, нейтральные и негативные упоминания. Данные за февраль доступны в нижеприведенной таблице.
Фото: Медиамакс
Министр
Позитивная
Нейтральная
Негативная
Эдвард Налбандян
280
32
0
Давид Арутюнян
107
185
2
Виген Саргсян
91
57
20
Левон Мкртчян
78
83
2
Армен Амирян
100
16
0
Арцвик Минасян
66
48
0
Вардан Арамян
69
44
0
Ваан Мартиросян
71
32
1
Давид Локян
48
50
0
Левон Алтунян
39
42
14
Игнатий Аракелян
71
14
0
Сурен Караян
51
24
0
Ашот Манукян
55
17
0
Владимир Гаспарян
15
50
4
Давид Тоноян
55
13
0
Ваче Габриелян
22
39
0
Грачья Ростомян
29
23
1
Грануш Акопян
28
5
0
Артем Асатрян
9
6
6
Медиакомпания Медиамакс со своей системой MaxMonitor является лидером на рынке медиамониторинга, анализа и оценки в Армении. Клиентами системы являются несколько десятков частных и государственных организаций: банки, телекоммуникационные операторы, министерства и ведомства, международные организации и посольства.
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