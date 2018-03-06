Февральский рейтинг министров по освещению в интернет-СМИ

Ереван /Медиамакс/. Разработанная Медиамакс система мониторинга, анализа и оценки СМИ MaxMonitor представляет данные об освещении деятельности министров в армянских интернет-медиа в феврале 2018 года.



По итогам мониторинга 130 информационных сайтов тройка самых освещаемых министров выглядит следующим образом:



1. Министр иностранных дел Эдвард Налбандян: 1062 публикации.



2. Министр юстиции Давид Арутюнян: 929 публикаций.



3. Министр образования и науки Левон Мкртчян: 570 публикаций.



Меньше всего освещалась работа следующих трех министров:



1. Вице-премьер, министр международной экономической интеграции и реформ Ваче Габриелян: 189 публикаций.



2. Министр диаспоры Грануш Акопян: 128 публикаций.



3. Министр труда и социальных вопросов Артем Асатрян: 74 публикации.

Фото: Медиамакс

Представленные данные относятся исключительно к количеству упоминаний.



Специалисты MaxMonitor также анализируют публикации 13 новостных сайтов (168.am, 1in.am, A1plus.am, Aravot.am, Armenpress.am, Armlur.am, Blognews.am, Hraparak.am, Lragir.am, Mediamax.am, News.am, Panorama.am, Tert.am) и сортируют позитивные, нейтральные и негативные упоминания. Данные за февраль доступны в нижеприведенной таблице.





Министр Позитивная Нейтральная Негативная Эдвард Налбандян 280 32 0 Давид Арутюнян 107 185 2 Виген Саргсян 91 57 20 Левон Мкртчян 78 83 2 Армен Амирян 100 16 0 Арцвик Минасян 66 48 0 Вардан Арамян 69 44 0 Ваан Мартиросян 71 32 1 Давид Локян 48 50 0 Левон Алтунян 39 42 14 Игнатий Аракелян 71 14 0 Сурен Караян 51 24 0 Ашот Манукян 55 17 0 Владимир Гаспарян 15 50 4 Давид Тоноян 55 13 0 Ваче Габриелян 22 39 0 Грачья Ростомян 29 23 1 Грануш Акопян 28 5 0 Артем Асатрян 9 6 6



Медиакомпания Медиамакс со своей системой MaxMonitor является лидером на рынке медиамониторинга, анализа и оценки в Армении. Клиентами системы являются несколько десятков частных и государственных организаций: банки, телекоммуникационные операторы, министерства и ведомства, международные организации и посольства.