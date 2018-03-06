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Февральский рейтинг министров по освещению в интернет-СМИ


Фото: Photolure

Фото: Медиамакс


Ереван /Медиамакс/. Разработанная Медиамакс система мониторинга, анализа и оценки СМИ MaxMonitor представляет данные об освещении деятельности министров в армянских интернет-медиа в феврале 2018 года.

По итогам мониторинга 130 информационных сайтов тройка самых освещаемых министров выглядит следующим образом:

1. Министр иностранных дел Эдвард Налбандян: 1062 публикации.

2. Министр юстиции Давид Арутюнян: 929 публикаций.

3. Министр образования и науки Левон Мкртчян: 570 публикаций.

Меньше всего освещалась работа следующих трех министров:

1. Вице-премьер, министр международной экономической интеграции и реформ Ваче Габриелян: 189 публикаций.

2. Министр диаспоры Грануш Акопян: 128 публикаций.

3. Министр труда и социальных вопросов Артем Асатрян: 74 публикации.

Фото: Медиамакс


Представленные данные относятся исключительно к количеству упоминаний.

Специалисты MaxMonitor также анализируют публикации 13 новостных сайтов  (168.am, 1in.am, A1plus.am, Aravot.am, Armenpress.am, Armlur.am, Blognews.am, Hraparak.am, Lragir.am, Mediamax.am, News.am, Panorama.am, Tert.am) и сортируют позитивные, нейтральные и негативные упоминания. Данные за февраль доступны в нижеприведенной таблице.

Министр

Позитивная

Нейтральная

Негативная

Эдвард Налбандян

280

32

0

Давид Арутюнян

107

185

2

Виген Саргсян

91

57

20

Левон Мкртчян

78

83

2

Армен Амирян

100

16

0

Арцвик Минасян

66

48

0

Вардан Арамян

69

44

0

Ваан Мартиросян

71

32

1

Давид Локян

48

50

0

Левон Алтунян

39

42

14

Игнатий Аракелян

71

14

0

Сурен Караян

51

24

0

Ашот Манукян

55

17

0

Владимир Гаспарян

15

50

4

Давид Тоноян

55

13

0

Ваче Габриелян

22

39

0

Грачья Ростомян

29

23

1

Грануш Акопян

28

5

0

Артем Асатрян

9

6

6


Медиакомпания Медиамакс со своей системой MaxMonitor является лидером на рынке медиамониторинга, анализа и оценки в Армении. Клиентами системы являются несколько десятков частных и государственных организаций: банки, телекоммуникационные операторы, министерства и ведомства, международные организации и посольства.

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