В Ереване открыт памятный уголок Юргиса Балтрушайтиса

Ереван/Медиамакс/. В архитектурной мастерской Национального университета архитектуры и строительства Армении (НУАСА) сегодня открылся памятный уголок имени литовского историка и искусствоведа Юргиса Балтрушайтиса.
В мастерской представлены работы Балтрушайтиса, посвященные хачкарам и архитектуре, материалы о его жизни и деятельности.
Литовский искусствовед внес значительный вклад в сохранение армянской культуры.
О многих из уничтоженных Азербайджаном армянских хачкарах в Джуге можно составить представление только благодаря сделанным Балтрушайтисом фотографиям.
Посол Литвы Эрикас Петрикас с радостью отметил, что за 5 лет дипломатической миссии в Армении ему удалось осуществить три программы, посвященные Балтрушайтису.
«В 2015 году с помощью Медиамакс и друзей мы презентовали в Матенадаране армянский перевод книги Юргиса Балтрушайтиса «Джуга на берегу реки Аракс и ее исторические памятники». Затем учредили премию имени Балтрушайтиса, главным спонсором которой стал фонд «Петрос Алоян».
Сегодня наша мечта сбылась полностью. Мы открываем памятный уголок Балтрушайтиса в Национальном университете архитектуры и строительства Армении. На мой взгляд, это особый день в истории Армении и Литвы»,- отметил посол.
На мероприятии с лекцией выступила доктор Одетта Жукаускиене, которая долгие годы изучает наследие Балтрушайтиса.
Эрикас Петрикас сообщил Медиамакс, что ректор НУАСА пригласил в Армению сына Юргиса Балтрушайтиса, проживающего во Франции, у которого, по словам посла, есть «много открытий» для Армении.
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