В Ереване открыт памятный уголок Юргиса Балтрушайтиса

Ереван/Медиамакс/. В архитектурной мастерской Национального университета архитектуры и строительства Армении (НУАСА) сегодня открылся памятный уголок имени литовского историка и искусствоведа Юргиса Балтрушайтиса.

В мастерской представлены работы Балтрушайтиса, посвященные хачкарам и архитектуре, материалы о его жизни и деятельности.



Литовский искусствовед внес значительный вклад в сохранение армянской культуры.



О многих из уничтоженных Азербайджаном армянских хачкарах в Джуге можно составить представление только благодаря сделанным Балтрушайтисом фотографиям.



Посол Литвы Эрикас Петрикас с радостью отметил, что за 5 лет дипломатической миссии в Армении ему удалось осуществить три программы, посвященные Балтрушайтису.



«В 2015 году с помощью Медиамакс и друзей мы презентовали в Матенадаране армянский перевод книги Юргиса Балтрушайтиса «Джуга на берегу реки Аракс и ее исторические памятники». Затем учредили премию имени Балтрушайтиса, главным спонсором которой стал фонд «Петрос Алоян».

